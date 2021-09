Torino-Empoli, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per la Primavera del Torino. Dopo l’impegno in Coppa Italia contro la Virtus Entella, i granata tornano allo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella per la sfida valida per la quarta giornata di campionato. I campioni d’Italia in carica invece, reduci da una vittoria con margine nell’ultima sfida contro la Spal, sono a caccia della seconda stagionale e proveranno a trovarla contro Coppitelli ed i suoi. Due punti e tre posizioni separano i due club in classifica, con il Toro in vantaggio. Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 15: segui Torino-Empoli in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Empoli: la diretta

27′ Sostituzione nell’Empoli: esce Bonassi ed entra Rossi

25′ Grandi occasioni per il Toro! Ci prova due volte La Marca di destro, poi torna sotto Akhalaia ma in due tempi Hvalic riesce a salvarsi, aiutato da Evangelisti

24′ Contropiede dell’Empoli. Scatta in avanti Ekong, che serve Rizza in posizione di fuorigioco. L’arbitro fischia

23′ Punizione per il Toro per un fallo subito da Akhalaia. Palla messa direttamente verso la porta. Hvalic non blocca nell’immediato il pallone, ma si salva in due tempi

22′ Doppia sostituzione del Toro: entrano Lindkvist e Akhalaia al posto di Di Marco e Rosa

21′ Resta a terra Di Marco. L’arbitro ferma il gioco ed interviene lo staff medico

20′ Corner per l’Empoli. Palla messa in mezzo, che arriva poi a Baldanzi. Il 10 azzurrino sbaglia le misure del tiro

18′ Doppia sostituzione nel Toro: fuori Pagani e Zanetti e dentro Amadori e La Marca

17′ Corner per il Toro. Ci prova Baeten con un tiro di testa a giro, ma non trova lo specchio

16′ Grande progressione di Pagani,. che serve Di Marco. Il compagno trova Baeten che scatta in avanti. Il cross viene allontanato dalla difesa empolese

16′ Pezzola resta a terra per un contrasto con Rosa. L’arbitro ferma il gioco

15′ Fallo di Ekong ai danni di Pagani. Punizione per il Toro, che riparte con Milan

14′ I granata cercano la reazione. Vanno vicinissimi al pareggio con Garbett che mette la sfera in mezzo. Il numero 9 granata cerca il tocco vincente ma non trova la sfera

13′ Azione del gol: Ekong riceve palla da Fazzini e calcia in porta. La sfera viene deviata da uno sfortunato Pagani ed entra nello specchio sorprendendo Milan

12′ Gol dell’Empoli!

11′ Punizione per il Toro. Batte Garbett nel cuore dell’area di rigore. Villa allontana di testa. La sfera viene poi protetta fino ai piedi del portiere azzurro

10′ Spreco clamoroso di Fazzini! Superato Dellavalle, esagera col cambio di piede e permette a Milan di prepararsi a parare il tiro

9′ Punizione a favore dell’Empoli, che riparte

8′ Ci riprova l’Empoli con Baldanzi. Dal nulla, calcia di sinistro, sfiorando il palo. La sfera esce di poco a lato della porta

7′ Ammonito Baeten per un fallo netto su un avversario

6′ Palla battuta in mezzo, ma viene allontanata dai granata. Viene fischiato fallo in attacco per un intervento di Pezzola ai danni di Milan

5′ Corner per gli azzurri, che hanno cominciato il secondo tempo con un altro piglio

4′ Punizione per il Torino, che perde in fretta il possesso del pallone. Ekong scatta in avanti e fa carambolare la sfera su Dellavalle, guadagnando una rimessa laterale

2′ Giro palla dell’Empoli. La difesa granata riesce per poco a recuperare la sfera, ma gli azzurri non si fanno intimorire

1′ Si riparte! Primo pallone questa volta giocato dall’Empoli, che prova subito a portarsi in avanti

SECONDO TEMPO

45′ Non c’è più tempo per l’arbitro, che non concede recupero. 1-1 tra le due formazioni!

45′ Fallo di Baeten subito da Degli Innocenti. Punizione per l’Empoli

43′ Altro corner per l’Empoli. La sfera viene messa di nuovo in mezzo e c’è una spizzata di testa che però non va a buon fine. Ripartono i granata

42′ Corner per l’Empoli allontanato dai granata. Ekong prova poi a farsi vedere su un pallone rimesso in mezzo, ma viene pescato in fuorigioco

41′ Ripartenza pericolosa dell’Empoli. È ancora Baldanzi a rendersi pericoloso. Supera diversi avversari ma poi esagera e la palla viene messa in out

41′ Corner conquistato da Baeten. Batte Angori verso il centro. La sfera rimane lì, con nessuno che riesce a toglierla. Viene poi allontanata con il Toro che fatica a tornare sotto

40′ Ammonito Bonassi per un fallo ai danni di Angori, in ripartenza

39′ Altro fallo di Baldanzi ai danni di Angori. L’Empoli però recupera in fretta e torna in avanti, cercando Villa. Il contro offerto dal giocatore del club toscano è però poco preciso

38′ Ancora azzurri in avanti. Baldanzi cerca di superare la difesa avversaria per servire Villa. Commette però fallo su Savini e l’arbitro fischia

36′ Baeten viene pescato in fuorigioco. Tutto da rifare per i granata, che regalano una punizione agli avversari

35′ L’Empoli recupera la sfera. Baldanzi cerca Fazzini ma il Toro protegge. Ci prova poi Bonassi, ma l’estremo difensore granata blocca il tiro con facilità

34′ Punizione per il Toro! Se ne occupa Milan

33′ L’Empoli ci riprova ma non riesce a trovare la rete

32′ Ammonito Pagani per un fallo ai danni di Boli

31′ Granata in avanti. Grande occasione per il Toro! Dalla fascia sinistra vien emesso in mezzo un cross rasoterra, ma nessuno ci arriva. Protegge Hvalic, senza bloccare la sfera, che sfila dal alto opposto. Non ci arriva Rosa per la stoccata vincente

29′ Il Toro fa muro verso gli avversari, che faticano a trovare spazi e ripiegano dalle retrovie

28′ Zanetti lamenta un colpo al volto ma l’arbitro lascia giocare

27′ Il Toro recupera il possesso della sfera. Dellavalle sventaglia verso Zanetti ma Boli intercetta la sfera e prolunga il lancio

26′ L’Empoli gestisce la sfera. Calano i ritmi da parte delle due formazioni

24′ Empoli ancora pericoloso. Baldanzi torna in avanti e trova Rizza, ma si alza la bandierina per fuorigioco

23′ Batte Angori in mezzo. Di Marco spizza di testa ma non riesce a trovare lo specchio. Rizza lascia scorrere la sfera in out

22′ Rinvio da fondo per Milan, che va corto. Rosa subisce poi fallo, guadagnando una punizione

21′ PALO DI BAETEN! Il Toro torna in avanti con lui e Zanetti: il belga da posizione defilata tenta il tiro e colpisce il legno. Si alza la bandierina per fuorigioco

20′ Buona chiusura di Stefano Reali su Ekong. Il giocatore granata riesce a bloccare l’iniziativa avversaria, facendo carambolare il pallone su di lui

19′ Empoli ancora pericoloso! Ora gli azzurri prendono coraggio con Baldanzi, chiamando in causa ancora una volta Milan

18′ Si ribalta la situazione con i granata che tornano in avanti. C’è ancora Zanetti a gestire la sfera, ma non riesce a concludere

17′ Grande rischio del Toro con Dellavalle. Ekong con uno sprint supera l’avversario e si inserisce nell’area avversaria. L’uscita di Milan salva i granata

15′ I granata mettono un buon pallone per Rosa, che lo tiene in campo. Pezzola lo intralcia e lo costringe a commettere fallo

14′ L’Empoli parte in contropiede. Baldanzi abbatte Savini e concede una punizione agli avversari, che ripartono velocemente

13′ Il Toro cerca di reagire e si fa vedere in avanti con Zanetti, ma viene fermato

12′ Azione del gol: parte tutto da Baldanzi, che scatta in velocità e si inserisce sulla trequarti avversaria. serve poi Fazzini che con freddezza supera Milan, ristabilendo l’equilibrio!

11′ Pareggio dell’Empoli!

9′ Toro che ci riprova. I granata si riaffacciano in avanti e cercano un lancio in profondità, ma Hvalic non si fa sorprendere

5′ Azione del gol: doppio tentativo di Di Marco, che riesce a trovare la porta avversaria dopo una respinta di Rizza. Pallone che si insacca sotto la traversa!

4′ GOOOOOOOOOOOOOOOL TOROOOOO

1′ Si comincia! Parte la sfida tra Torino ed Empoli Primavera

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Empoli 1-2: il tabellino

Marcatori: pt 4′ Di Marco (T), pt 11′ Fazzini (E); st 12 Ekong (E)

Ammoniti:pt 32′ Pagani (T); pt 40′ Bonassi (E); st 7′ Baeten (T)

Torino: Milan, Pagani (st 18′ Amadori), Savini, Di Marco (st 22′ Lindkvist), Baeten, Garbett, Angori, Reali, Dellavalle, Rosa (st 22′ Akhalaia), Zanetti Toledo (st 18′ La Marca). A disp. Vismara, Fiorenza, Maugeri, Anton, Gyimah, Barbieri, Giorcelli, Antolini. All. Coppitelli

Empoli: Hvalic, Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Fazzini, Villa, Baldanzi, Evangelisti, Ekong, Boli, Bonassi. A disp. Biagini, Morelli, Rossi, Magazzu, Heimisson, Fini, Logrieco, Ignacchiti, Renzi, Indragoli, Dragoner, Cassai. All. Buscè

Primavera, Torino-Empoli: il prepartita

Con tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, i granata hanno dimostrato di aver carburato. Il tempo a disposizione è infatti stato sfruttato al meglio da Coppitelli per permettere ai nuovi acquisti di inserirsi ed i risultati si sono visti. I punti conquistati contro Milan ed Empoli, hanno esternato la capacità di saper soffrire e di riuscire a fare risultato da parte del Toro. Oggi nel mirino c’è l’Empoli di Buscè. Con il tricolore cucito sul petto e quattro punti raccolti nelle prime tre giornate, gli azzurri proveranno a dare continuità ai risultati affidandosi a Baldanzi, decisivo con la doppietta siglata contro la Spal.

Primavera, Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino: Milan, Pagani, Savini, Di Marco, Baeten, Garbett, Angori, Reali, Dellavalle, Rosa, Zanetti Toledo. A disp. Vismara, Fiorenza, Maugeri, Anton, Akhalaia, La Marca, Gyimah, Amadori, Barbieri, Lindkvist, Giorcelli, Antolini. All. Coppitelli

Empoli: Hvalic, Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Fazzini, Villa, Baldanzi, Evangelisti, Ekong, Boli, Bonassi. A disp. Biagini, Morelli, Rossi, Magazzu, Heimisson, Fini, Logrieco, Ignacchiti, Renzi, Indragoli, Dragoner, Cassai. All. Buscè

Primavera, Torino-Empoli: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Empoli è trasmessa da Sportitalia Si Live 24, disponibile in TV ed in diretta streaming su www.sportitalia.com. Sarà possibile seguire la diretta web dell’incontro su Toro.it.