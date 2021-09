La squadra di Federico Coppitelli nel primo impegno in Coppa Italia Primavera dovrà affrontare la Virtus Entella

Il Torino Primavera, dopo la vittoria in trasferta contro il Pescara, si appresta ad affrontare il primo match di Coppa Italia contro la Virtus Entella, che milita in Primavera 2. I granata dopo essere riusciti a conquistare 3 punti molto pesanti contro la squadra abruzzese si sono dovuti focalizzare sul match contro la squadra biancoceleste. I granata vorranno sicuramente dare continuità al successo rimediato sabato e vorranno sfruttare la sfida di Coppa Italia per continuare a crescere. La squadra, dopo aver lottato nella scorsa stagione per non retrocedere in Primavera 2, quest’anno è stata rivoluzionata da Ruggero Ludergnani con diversi rinforzi. Contro la Virtus Entella sarà vietato sbagliare.



Virtus Entella: voglia di riscattarsi dopo la batosta contro il Venezia

I granata dovranno fare molta attenzione alla voglia che avrà la Virtus Entella di rialzare la testa dopo la pesante sconfitta 1-7 contro il Venezia. La squadra ligure sabato pomeriggio sembrava non essere scesa in campo, con i lagunari che già al minuto numero 11 si sono portati in vantaggio. Il primo tempo è terminato 0-3 in favore del Venezia. Nella seconda frazione di gioco il copione non è cambiato. La squadra veneta è dilagata portando a casa i 3 punti. Per la Virtus Entella il gol della bandiera è stato segnato da Tosi su calcio di rigore. Per i biancocelesti una sconfitta pesante da digerire e già contro il Toro la squadra cercherà il riscatto. Non avrà intenzione di perdere tempo, anche se l’avversario è di una categoria superiore.



Coppitelli punta forte su Beaten e Rosa

Proprio per dimostrare la superiorità del Toro rispetto alla Virtus Entella e per poter far male alla squadra ligure, Federico Coppitelli punterà su Thibo Baeten e Alessio Rosa. I due attaccanti granata stanno migliorando molto e stanno affinando il feeling tra di loro. Non è un caso che 3 dei 4 gol segnati al Pescara portino il loro nome, i due hanno sono stati i protagonisti di un’ottima prestazione, risultando senza ombra di dubbio tra i migliori in campo. Anche loro nel mirino hanno messo la partita contro la Virtus Entella, una sfida importante da non sottovalutare. I due attaccanti granata vorranno continuare a far sorridere Coppitelli.