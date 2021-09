Il commento del tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli dopo Pescara-Torino, match terminato 4-3 a favore degli ospiti

Un Inizio di partita roboante con tre gol ravvicinati per il Torino Primavera, che subisce poi una battuta d’arresto con il primo gol del Pescara. I Delfini recuperano in fretta terreno, mandando in crisi i granata. Arriva infatti il gol del pareggio nella ripresa, vanificato nel finale da Dellavalle, che permette ai suoi di ottenere la seconda vittoria consecutiva. Federico Coppitelli, tecnico dell’Under-19 del Toro, commenta così la prestazione dei suoi: “Siamo molto contenti, non era facile vincere una gara di questo genere. Abbiamo fatto una prima mezz’ora di assoluta qualità, in un campo dove l’Empoli campione d’Italia ha fatto fatica a pareggiare. Poi la partita è stata riaperta senza un motivo e siamo andati in difficoltà, ma queste cose possono succedere in un percorso di crescita come il nostro. Sono contento dei tre punti, siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo”.