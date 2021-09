Un’uscita a vuoto di Milan permette agli abruzzesi di riaprire la gara, Della Valle regala i 3 punti nel finale: la pagelle di Pescara-Torino

MILAN 5: ha sulla coscienza la seconda rete del Pescara, quella che permette ai biancazzurri di rientrare realmente in partita. La sua uscita a vuoto permette a Collazzilli di mettere in rete il pallone del 2-3. Giornata difficile per il portiere del Torino.

PAGANI 5,5: spinge poco e si limita soprattutto alla fase difensiva. Per lunghi tratti riesce a contenere bene gli avversari nella sua zona di campo, fino a quando, nel black-out generale, anche lui sembra spegnere la luce.

DELLA VALLE 6,5: decide la partita a pochi minuti dalla fine con un colpo di testa da punizione indiretta. Il suo gol permette al Torino di vincere la partita e a Della Valle di rimediare a una prestazione in cui in fase difensiva non era stato affatto perfetto.

REALI 5: la difesa del Torino quest’oggi è tutt’altro che solida e, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, si scioglie come neve al sole permettendo al Pescara di recuperare addirittura tre gol. Nella giornata negativa della retroguardia, anche Reali non è esente da colpe.

ANGORI 5,5: fatica in fase difensiva soprattutto nei duelli aerei contro gli avversari. Non è un caso che in occasione del 3-3 del Pescara, firmato da Blanuzza, sia proprio lui a farsi anticipare di testa dall’avversario. Bravo invece nei calci piazzati: scodella diversi palloni insidiosi nell’area di rigore del Pescara.

