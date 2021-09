Pescara-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Pescara-Torino, inizialmente prevista per ieri, è stata invece posticipata alle ore 13 di oggi, sabato 18 settembre. Il match è valido per la terza giornata del campionato Primavera 1 2021/2022 e vedrà a confronto i ragazzi di Coppitelli con quelli del tecnico Pierluigi Iervese. Una prima sconfitta contro la Roma e la vittoria per 1-0 contro il Milan, hanno permesso ai Torelli di scalare la classifica fino al decimo posto. Diversa è la situazione del PEscara, tra le neopromosse dalla Primavera 2 ma ancora a quota zero punti. Le due formazioni, si affronteranno sul campo del Centro Sportivo Città Sant’Angelo di Pescara. Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 13: segui Pescara-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Pescara-Torino: il prepartita

Una bella vittoria quella conquistata dalla Primavera granata contro il Milan. La squadra di Coppitelli ha strappato i primi punti stagionali, scalando la classifica fino al decimo posto. I ragazzi di Coppitelli, che hanno sfruttato al meglio la pausa nazionali, hanno esternato grandi passi in avanti e sono pronti a cercare il bis quest’oggi. Il Pescara, club neopromosso che sta riscontrando qualche problema in questo inizio di stagione, è sicuramente più alla portata rispetto alle precedenti avversarie. Gli innesti arrivati a fine mercato potranno fare la differenza.

Primavera, Pescara-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Pescara-Torino, è trasmessa da Sportitalia Si SoloCalcio (canale 61 del digitale terrestre), disponibile in TV ed in diretta streaming su www.sportitalia.com. La diretta web dell’incontro è invece su Toro.it.

Primavera, Pescara-Torino: le formazioni ufficiali

Pescara: Lucatelli, Staver, Palmentieri, Veroli, Collazzilli, Mehic Dino, Mehic Ader, Calio’, Patanè, Blanuta, Delle Monache . A disp. Gallo, Savarese, Postiglione, Sakho, Scipione, Kuqi, Colarelli, Dieye Baka, Dagasso, Salvatore, Galfano, Stampella All. Iervese.

Torino: Milan; Pagani, Reali, Dellavalle, Angori; Di Marco, Savini, Garbett; Lindkvist; Baeten, Rosa. A disp. Vismara, Fiorenza, Gregori, Maugeri, Anton, Akhalaia, Gyimah, Amadori, Barbieri, Giorcelli, Caccavo, Zanetti. All. Coppitelli.

Primavera, Pescara-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 13.00