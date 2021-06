Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli dopo Empoli-Torino, finita 0-2 a favore dei granata

Una vittoria importantissima per il Torino contro l’Empoli, arrivata nell’ultimo quarto d’ora grazie alle reti di Cancello e Vianni. Il tecnico del Toro Primavera Federico Coppitelli commenta così la prestazione dei suoi: “Siamo consapevoli di avere ottenuto un risultato pazzesco. Abbiamo sconfitto un avversario forte come l’Empoli in casa sua, alternando addirittura le nostre forze. Stiamo facendo qualcosa di significativo che riguarda l’intero gruppo, crescendo in maniera costante. Adesso dobbiamo continuare il nostro percorso pensando solo ed esclusivamente a noi. Testa quindi al derby ed infine alla Sampdoria”.