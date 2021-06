Il Torino vince 0-2 a Empoli, il Bologna pareggia contro l’Ascoli: granata e felsinei sono appaiati a 27 punti. E la salvezza…

Si gioca tra il campo e il Consiglio Federale, la partita per la salvezza nel campionato Primavera. In attesa del verdetto definitivo sulla riforma che porterà il campionato da 16 a 18 squadre, nella prossima stagione, il Torino di Federico Coppitelli ha centrato a Empoli la seconda vittoria consecutiva, agguantando il Bologna in classifica. I felsinei hanno pareggiato per 0-0 contro l’Ascoli, ultimo in classifica: sono adesso appaiati ai granata a quota 27 punti, ma i Torelli hanno gli scontri diretti a favore. Per questo motivo, se il campionato finisse oggi, sarebbero i granata a festeggiare la salvezza diretta, senza dover passare dai playout che coinvolgerebbero (ma bisogna attendere l’ufficialità del cambio di format) Bologna e Lazio. I biancocelesti, intanto, hanno perso contro l’Inter, rimanendo penultimi a meno otto da Freddi Greco e compagni. Alla fine del campionato mancano, però, ancora due giornate. Il Torino dovrà affrontare Juventus e Sampdoria, rispettivamente seconda e terza forza del torneo. Non sarà facile, ma il gruppo è in crescita costante.