Le dichiarazioni del tecnico granata Coppitelli dopo la sfida tra il Toro Primavera e l’Empoli, terminata 0-4 in favore degli azzurri

Il Torino Primavera cade ancora rischiando sempre di più la retrocessione in Primavera 2. I granata hanno perso 0-4 contro l’Empoli. Il tecnico granata ha così commentato la sconfitta dopo il match: “Ci sono una serie di aspetti, il principale nemico è la negatività. Quando sei penultimo e affronti l’Empoli, una squadra che sta meglio e che ha fatto 4 gol alla Fiorentina, ci sta che puoi faticare. Probabilmente alla fatica noi ci addizioniamo anche una serie di errori e di aggravanti che rendono poi la montagna non scalabile. Oggi loro avevano qualcosa in più di noi va riconosciuto pero si può condurre una partita di sofferenza comunque senza fare degli errori. Nel primo tempo comunque noi abbiamo avuto qualche occasioni in cui abbiamo faticato ad arrivare. E su questo incide anche l’aspetto mentale”.

Coppitelli sul rientro di Karamoko

Federico Coppitelli sul rientro di Karamoko dalla prossima partita ha dichiarato: “Karamoko speriamo che stia bene. Ovviamente lo abbiamo visto poco però lui è un giocatore che ha un valore alto e dobbiamo fare in modo che sia un 2001 che ci aiuti perché secondo me in questa negatività magari c’è anche il fatto che magari qualche ragazzo soprattutto fuori quota che vede che questa stagione non sta andando a gonfie vele tende ancora di più a buttarsi giù. Invece c’e tempo e spazio per recuperare punti abbiamo bisogno di fare 3 vittorie non abbiamo di una striscia di 8 vittorie consecutive. C’e bisogno di slegare la negatività.”

La lotta salvezza

Sulla corsa salvezza, che si fa sempre più complicata il tecnico granata ha detto: “ Per salvarci abbiamo due strade la salvezza diretta o diventare una squadra difficile da battere nei play out, io credo che l’obiettivo più realistico sia il secondo. Con Atalanta e Sassuolo non possiamo darci troppe colpe mentre questa insieme a quella contro il Milan siano state le due prestazioni non positive. Contro il Milan il secondo gol c’e lo siamo fatti da solo e oggi è successa la stessa cosa. Io penso che riusciremo a infilare dei risultati positivi. È difficile lo sappiamo e non c’è nessuno che soffre più di me questo è impossibile. Questi ragazzi devono credere in loro stessi e dobbiamo continuare a lavorare. Horvath è il simbolo di questo Toro ha qualità e poi c’è la partita e le qualità bisogna metterle nella partita.”