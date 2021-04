Girelli con un paio di interventi decisivi evita un passivo ancora più pesante: le pagelle di Torino-Empoli 0-4

GIRELLI 6: ancora una volta viene preferito a Sava. Senza le sue parate, alcune anche di pregevole fatture, il passivo per il Torino sarebbe stato molto più pesante. Non ha particolare colpe in occasione dei quattro gol subiti.

PORTANOVA 5: fatica a contenere gli avversari sulla propria fascia di competenza e non riesce neanche ad aiutare la squadra in fase offensivo. A fine primo tempo viene richiamato in panchina. (st 1′ TODISCO 6: è autore di un buon salvataggio in fase difensiva).

SPINA 5: ogni volta che l’Empoli spinge dà l’impressione di riuscire a far male e di poter penetrare con estrema facilità nella difesa del Torino. Spina si ritrova spesso a perder i duelli con gli avversari.

CELESIA 5: è anche lui in grande difficoltà contro gli attaccanti avversari, non riesce ad arginare le iniziative avversarie. Una giornata da dimenticare.

GRECO 4,5: il gol del 2-0 dell’Empoli, che rende ancora più complicata la partita del Torino, nasce da un suo errore in difesa, un pallone passato orizzontalmente davanti alla propria area di rigore che si trasforma in un assist per gli avversari.