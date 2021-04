Torino-Empoli, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torino-Empoli è forse l’ultima occasione per la Primavera granata di mantenere viva la speranza di raggiungere la salvezza. Un’altra sconfitta lascerebbe la squadra di Federico Coppitelli al penultimo posto in classifica a tre lunghezze dalla Lazio e a nove dal Bologna (che a loro volta devono ancora recuperare una gara). Il Toro inoltre spera di interrompere la striscia negativa arrivata a sette sconfitte consecutive. Segui Torino-Empoli in diretta con noi su Toro.it.

Primavera Torino-Empoli: la diretta

5′ Punizione in favore dell’Empoli

1′ Si riprende! Con il Toro in possesso del pallone

1′ Due sostituzioni per il Torino: escono Portanova e Cancello entrano Todisco e La Marca

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo!

45′ Altra opportunità da parte degli azzurri ancora Degli Innocenti che tira alto

43′ Empoli vicino al terzo gol con Degli Innocenti

41′ Occasione per il Toro: Tesio serve Continella che non trova la porta

39′ Rimessa laterale per il Toro vicino all’area dell’Empoli

37′ Ammonito Pezzola nettamente in ritardo su Vianni commette un fallo

35′ Fallo su Cambiaso. Punizione per l’Empoli

33′ Sostituzione per il Torino: esce Gymah, entra Lovaglio

32′ Asllani tira ma Girelli risponde. Angolo per gli azzurri

31′ Punizione per l’Empoli

30′ Rinvio dal fondo per Girelli

29′ Lipari conquista un calcio d’angolo per la squadra ospite

26′ Fallo di Klimavicius pronto a ripartire il Toro

22′ Errore gravissimo di Greco che fa un passaggio orizzontale e serve involontariamente un giocatore dell’Empoli che poi trova Klimavicius in area, che non sbaglia

22′ Gol dell’Empoli!

20′ Cambiaso non trova la palla si ripartirà con il rinvio di Girelli

19′ Fallo di Cancello, punizione per gli azzurri

18′ Giro palla dell’Empoli nella propria metà campo

14′ Rimessa laterale per il Toro nella propria metà campo

12′ Fallo da parte di Cambiaso ammonito, punizione per il Toro

9′ Lipari vicino al raddoppio per la squadra azzurra

7′ Rete di Belardinelli che da un cross di Cambiaso ha solo dovuto spingere il pallone in rete

7′ Gol dell’Empoli!

5′ Angolo per la squadra di Buscè; fallo in attacco si ripartirà da Girelli

3′ Cotinella prova il tiro bravo il portiere dell’Empoli Hvalic a prendere il pallone

1′ Parte forte l’Empoli. Grande occasione per Klimavicius che però non trova la porta

1′ Si parte!

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio della partita alle ore 11.

Primavera Torino-Empoli 0-2: il tabellino

Reti: pt 7′ Belardinelli (E), pt 22′ Klimavicius (E)

Ammoniti:pt 12′ Cambiaso (E), pt 37′ Pezzola (E)

TORINO: Girelli, Portanova(st 1′ Todisco), Greco, Spina, Tesio, Celesia, Gyimah (pt 33′ Lovaglio), Savini, Vianni, Continella, Cancello (st 1′ La Marca) A disposizione: Sava, Aceto, Nagy, Foschi, Larotonda, Kryeziu, Fimognari, Fiorenza, Favale. Allenatore: Coppitelli

EMPOLI: Hvalic, Donati, Cambiaso, Asllani, Viti, Pezzola, Lipari, Belardinelli, Klimavicius, Baldanzi, Degli Innocenti. A disposizione: Biagini, Morelli, Rossi, Rizza, Siniega, Martini, Simic, Ekong, Lombardi, Fazzini, Bozhanaj, Brkic. Allenatore: Buscè.

Primavera Torino-Empoli: il prepartita

Il Torino arriva alla partita contro l’Empoli ancora senza lo squalificato Karamoko, che tornerà a disposizione di Federico Coppitelli dal prossimo turno di campionato, quando terminerà il lungo stop dovuto alla rissa di cui era stato protagonista contro la Fiorentina. Il tecnico granata ha inoltre deciso di fare a meno anche di Horvath, escluso anche dalla scorsa partita per motivi disciplinari. A difendere la porta del Torino sarà ancora una volta Girelli mentre Sava, che era stato o in alcune occasioni anche da Davide Nicola nel periodo di assenza di Salvatore Sirigu, si accomoderà inizialmente in panchina.

Torino-Empoli: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Empoli, in diretta TV, è possibile seguirla su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su Torino Channel. Su Toro.it la diretta web della partita.

Primavera Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO: Girelli, Portanova, Greco, Spina, Tesio, Celesia, Gyimah, Savini, Vianni, Continella, Cancello. A disposizione: Sava, Aceto, Nagy, Todisco, Foschi, Larotonda, Kryeziu, Fimognari, Lovaglio, La Marca, Fiorenza, Favale. Allenatore: Coppitelli

EMPOLI: Hvalic, Donati, Cambiaso, Asllani, Viti, Pezzola, Lipari, Belardinelli, Klimavicius, Baldanzi, Degli Innocenti. A disposizione: Biagini, Morelli, Rossi, Rizza, Siniega, Martini, Simic, Ekong, Lombardi, Fazzini, Bozhanaj, Brkic. Allenatore: Buscè.