Le parole del tecnico della Primavera del Toro, Federico Coppitelli, dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 1-0

E’ un esordio amaro per Federico Coppitelli che con la sua Primavera, nonostante una partita discreta, ha incassato l’ennesima sconfitta stagionale: “Dà fastidio perdere questa partita. Complessivamente il pari era il risultato più giusto, loro si sono portati avanti con un eurogol e noi non abbiamo sfruttato le occasioni che avremmo dovuto”, ha spiegato dopo la partita l’allenatore granata.. Che poi ha fatto un pensiero alla classifica: “Attualmente la nostra classifica non ci lascia spazio per dire che ‘va bene così’, ma oggi dai ragazzi ho visto una prestazione degna della maglia che indossano. È ovvio, c’è molto su cui dobbiamo lavorare, ma l’importante oggi era ritrovare lo spirito di squadra: questo è sempre stato e sempre sarà un valore imprescindibile del mio Toro“.