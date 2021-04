La Lega Serie A ha comunicato il rinvio della sfida Torino-Empoli valida per il 13° turno del campionato Primavera

La Lega di Serie A ha comunicato il rinvio del match Torino-Empoli, sfida valida per il 13° turno del campionato Primavera 1. Gli ospiti, infatti, continuano a far registrare ben 16 contagiati tra le proprie fila ed erano già stati fermati la settimana scorsa con il rinvio della gara contro la Juventus. Il match contro il Torino, che era già stato rinviato una volta il mese scorso a causa degli impegni di molti dei Torelli con la formazione di Davide Nicola in vista del match contro il Crotone, (qui i dettagli) sarà dunque ricalendarizzato a data da destinarsi.