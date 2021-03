Torino-Empoli del campionato Primavera era in programma sabato 6 marzo alle ore 15 ma è stata rinviata a data da destinarsi

Torino-Empoli, del campionato Primavera 1, sabato 6 marzo non si giocherà: la partita è infatti stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Questo perché molti calciatori della formazione di Marcello Cottafava nel weekend saranno impegnati con la Prima squadra di Davide Nicola nella trasferta di Crotone: il tecnico granata non potrà infatti contare sugli 8 giocatori ancora positivi al Covid e per questo sarà costretto a convocare diversi Primavera almeno per la panchina.