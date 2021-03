Le dichiarazioni del tecnico Marcello Cottafava dopo Bologna-Torino, terminata 1-1 nonostante la superiorità numerica dei granata

Dopo Bologna-Torino, match che decreta il quarto pareggio rimediato dai granata, il tecnico Marcello Cottafava commenta così la prestazione dei suoi: “Questo pareggio ci lascia con l’amaro in bocca. É un fatto positivo dato che oggi giocavamo su un campo difficile come quello di Bologna. Usciamo con la sensazione che potevamo fare – anzi, meritavamo di fare – qualcosa in più. Anche i ragazzi sono un po’ amareggiati. Dispiace non aver sfruttato al massimo la superiorità numerica, però loro si sono chiusi bene e a noi sono mancate un po’ le energie per l’arrembaggio finale. L’obbiettivo resta quello di aumentare la pericolosità dentro l’area avversaria. Guardando i numeri, facciamo pochi gol. Con il cambio di modulo volevamo ampliare il potenziale offensivo. Tutto sommato abbiamo poi provato diverse volte la conclusione e da questo punto di vista sono soddisfatto.”