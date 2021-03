Bologna-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

La partita rimasta in dubbio fino alle ultime 48 ore ma che invece si giocherà regolarmente alle 15. Bologna-Torino Primavera chiuderà la dodicesima giornata di campionato. I granata sono reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina, gara che è costata anche la lunga squalifica a Karamoko, rimasto coinvolto in una rissa con altri giocatori della Fiorentina. Alcuni Primavera sono già allertati per la sfida tra Lazio e Torino di domani, anche se la disputa dell’incontro resta ancor ancora in dubbio. Segui la diretta di Bologna-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Bologna: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BOLOGNA-TORINO PRIMAVERA

Ore 14 Manca circa un’ora al fischio d’inizio di Bologna-Torino. Fra poco le squadre scenderanno in campo per il riscaldamento che precederà l’inizio della partita. Torino senza Karamoko, giocatore arrivato ad ottobre nella finestra prolungata del mercato estivo e che aveva debuttato a gennaio con la Primavera. Per lui lungo stop: una grana in più per Cottafava, alle prese con una squadra che resta in zona retrocessione.

Primavera, Torino-Bologna: dove vederla in tv e streaming

Torino-Bologna in diretta sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e sarà disponibile in streaming sul sito di Sportitalia. Diretta anche su Torino-Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15

Primavera, Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione