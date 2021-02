A causa dei diversi positivi in prima squadra il Bologna aveva richiesto il rinvio della partita. Al momento nessuna decisone della Lega

La partita in programma domani tra Bologna e Torino Primavera, con fischio d’inizio alle 15, si dovrebbe giocare. Nei giorni scorsi il Bologna aveva richiesto il rinvio della partita, dato che la scorsa settimana alcuni giocatori della Primavera si erano allenati con la prima squadra di Davide Nicola. Al momento non è arrivata nessuna comunicazione e la squadra di mister Cottafava ha raggiunto il capoluogo emiliano per il consueto ritiro pre-partita, anche perché nella Primavera granata nei giorni scorsi non sono emersi casi di positività al Covid-19.