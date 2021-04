Finisce con una sconfitta il secondo esordio di Coppitelli sulla panchina del Toro Primavera: ecco le pagelle di Sassuolo-Torino 1-0

SAVA 6: salva nel primo tempo, quando Pinelli cerca di sorprenderlo su punizione. Capitola su un destro terrificante di Mattioli, sorprendente e anche per questo imparabile. Per il resto non deve compiere interventi complicati.

TODISCO 5,5: commette tante imprecisioni quando è chiamato a spingere, ma non soffre più del dovuto in fase difensiva. (Dal 35′ st. PORTANOVA 6: si propone spesso sulla destra, dando un contributo nel vano tentativo di rimonta).

SPINA 6: a fianco a Celesia guida la linea difensiva e non commette sbavature. Il Sassuolo raramente si rende pericoloso in area di rigore, e il merito è anche suo.

CELESIA 6,5: il classe 2002 si rivede sui suoi livelli. E’ preciso negli interventi e si destreggia anche in numerosi lanci, arma d’impostazione per il Toro. Peccato che, dal centrocampo in su, l’inventiva latiti.

PROCOPIO 5,5: bloccato ancor più di Todisco, il 3 sbaglia poco in copertura. Ma poi è tenero in marcatura su Mattioli, che spedisce in rete il pallone decisivo con un tiro da fuori potente e preciso. Si fa anche ammonire nel finale dopo aver perso un pallone.

