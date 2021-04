Sassuolo-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Riparte da Sassuolo e da Coppitelli la Primavera del Torino che oggi sarà ospite dei neroverdi nella prima sfida dopo il cambio di guida tecnica. Una sfida in cui gli errori non sono più ammessi: l’arrivo di Coppitelli deve dare risultati e deve darli da subito per cercare far risalire la china e abbandonare il penultimo posto in classifica, allontanandosi da una pericolosissima retrocessione. Dopo il Ko contro la Lazio nello scontro salvezza e la pausa per gli impegni delle Nazionali, dunque, dovrà aprirsi un nuovo ciclo: quello targato Coppitelli-bis.

Primavera, Sassuolo-Torino: la diretta

40′ Trattenuta evidentissima di Procopio su Paz, ferma tutto l’arbitro: punizione per il Sassuolo

38′ Doppio Cambio per il Sassuolo: Cannavaro per Aucelli e Ripamonti per Samele

37′ Resta a terra Samele dopo un contrasto con Spina: il Sassuolo mette fuori

34′ Doppio cambio per Coppitelli: Dentro Portanova e Cancello fuori Todisco e Tesio

31′ AMMONITO Todisco

29′ Gol per il Sassuolo, la sblocca Mattioli

27′ Cambio per il Toro: esce Oviszach per Favale

27′ Doppio cambio per il Sassuolo: entra Mattioli per Manara e Manarelli per Pinelli

25′ Angolo per il Toro: Lovaglio va sul primo palo ma l’arbitro fischia fallo in attacco

23′ AMMONITO Tesio

22′ Lovaglio mette il pallone sul secondo palo, non ci arriva per poco Celesia

21′ Ci crede adesso il Torino che continua a spingere e conquista una punizione con Greco

20′ Grande occasione sprecata da Vianni che arriva scoordinato e spedisce altissimo un gran pallone

19′ Fallo di Continella su Pinelli, gioco fermo e punizione per il Sassuolo

16′ Pericolo per il Toro: Paz aggancia e trova la prima conclusione del secondo tempo, palla alta

14′ Primo cambio per il Sassuolo: Florentine al posto di Casolari

13′ Gran palla di Oviszach che si invola sulla sinistra ma si allunga il pallone e spreca una chiarissima occasione. Ma è un Toro decisamente più incisivo del primo tempo

11′ Buon pallone di Lovaglio per Continella che mette in mezzo per Greco: il pallone è leggermente lungo e il capitano granata non ci arriva per un soffio

10′ Buona accelerazione sulla sinistra di Pinelli che salta in un primo momento Todisco. Il granata però è bravo a tornare su di lui e chiudere

9′ Tesio dalla bandierina scodella in area ma la palla è debole e il portiere fa sua la sfera senza pericolo

8′ Slalom di Tesio in area, la palla finisce a Oviszach che viene chiuso bene dalla difesa del Sassuolo e guadagna l’angolo

7′ Primo cambio per il Toro: esce Horvath, al suo posto Lovaglio

5′ Horvath dalla bandierina mette sul secondo palo ma la palla è troppo lunga

5′ Calcio d’angolo per il Toro

2′ Pericolosa mischia in area granata dopo il cross di Aucelli, fortunatamente la palla finisce sul fondo e il Toro può ripartire

1′ Si riprende dallo 0-0 del primo tempo: nessun cambio tra le due formazioni

Secondo tempo

45+1′ Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi: 0-0 il parziale tra Sassuolo e Torino

45′ Altra occasione per il Toro con Vianni che arriva alla conclusione dalla destra: palla troppo debole però per impensierire Vitale

44′ Occasionissima per Horvath che aggancia alla perfezione un pallone preziosissimo ma Vitale gli nega la gioia del gol

43′ Buon pallone di Aucello per Manara che prova a girarsi per concludere ma non trova gli spazi nella difesa granata

39′ Prova Vianni ad andare in verticale, copre bene Flamingo

37′ Spreca la chance il Toro che intanto ritrova anche Celesia, rientrato in campo senza nessun problema

36′ Conquista la punizione Oviszach ma è Celesia che intanto resta a terra per un precedente scontro con Samele

34′ Pinelli sul pallone: la palla passa in mezzo alla barriera che si apre, grande riflesso di Sava che toglie la sfera dalla porta e chiude in corner

33′ Samele viene strattonato al limite dell’area granata e l’arbitro non perdona: punizione delicatissima per il Sassuolo

32′ Samele ci prova di mancino, palla sporcata dalla difesa e intervento sicuro di Sava

29′ Traversone di Pinelli a cercare Manara in area, la palla finisce a Paz che non addomestica la sfera e la difesa granata può chiudere

27′ Ribaltamento di fronte con Horvath che cerca la verticalizzazione ma non trova i compagni

26′ Casolari ci prova, salta tre granata poi ci pensa Greco in spaccata a chiudere in fallo laterale

23′ Traversa Sassuolo: prima grande occasione per i neroverdi che colpiscono il legno con Paz

21′ Ci prova Pinelli a sfondare sulla sinistra ma Todisco non lo molla e il Sassuolo deve ripiegare

19′ Ranem ci prova di testa sugli sviluppi del corner ma la palla è troppo debole: nessun problema per il portiere granata

19′ Ottimo intervento difensivo di Greco che devia di testa in angolo

17′ Parte Horvath: palla alta sopra la barriera, niente di fatto per i granata

16′ Fallo di Aucelli su Oviszach: punizione Toro da posizione interessante

14′ Pericolo per il Toro: ci prova Manara ma la difesa granata è brava a chiudere

12′ Tentativo di traversone di PInelli, anticipo della difesa granata che chiude in fallo laterale

9′ Intervento composto di Celesia su Manara ma il gioco era già stato fermato per un precedente scontro tra Greco e Aucelli: punizione concessa al Toro

7′ Ottima chiusura difensiva di Spina che toglie un pallone potenzialmente pericoloso

6′ Ci prova Vianni con una conclusione defilata: il granata viene però pescato in fuorigioco

5′ Fallo di Orvat e altra punizione per i neroverdi che ripartono

4′ Punizione già battuta per il Sassuolo che fa ripartire il gioco

3′ Punizione Toro conquistata da Vianni

3′ Primi minuti di partita ed è il Sassuolo ad alzare immediatamente i ritmi

1′ Parte Sassuolo-Torino, prima palla per i granata

Minuto di silenzio per Sassuolo e Torino sul campo dello stadio Ricci in memoria di Daniel Guerini

Primavera, Sassuolo-Torino 1-0: il tabellino

Marcatori: st. 29′ Mattioli (S),

Ammoniti: st. 23′ Lovaglio (T), 31′ Todisco (T)



Sassuolo: Vitale, Paz Blandon, Ranem, Flamingo, Casolari (st. 14′ Florenten), Arabat, Pinelli, Aucelli, Samele, Marginean, Manara. A disposizione: Zacchi, Uni, Cehu, Operato, Manarelli, Cannavaro, Arcopinto, Toure, Mattioli, Ripamonti, Reda. Allenatore: Bigica



Torino: Sava, Todisco, Procopio, Spina, Tesio, Celesia, Oviszach (st. 27′ Favale), Continella, Vianni, Horvath (st. 7′ Lovaglio), Greco. A disposizione: Fiorenza, Portanova, Nagy, Aceto, Larotonda, Kryeziu, Savini, Cancello, Basso. Allenatore: Coppitelli

Primavera, Sassuolo-Torino: il prepartita

Nella sfida di andata fu il Sassuolo a spuntarla in casa del Torino per 1-0 grazie alla rete di Oddei su rigore. Oggi, il Torino dovrà cercare a tutti i costi di aggiudicarsi la “rivincita” per staccarsi dalla coda della classifica. E lo farà dopo aver lavorato due settimane alla corte di Coppitelli, appena ritornato alla guida dei Torelli con cui ha portato tante soddisfazioni in casa Toro. Serve uno scossone e serve subito.

Primavera, Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

Sassuolo: Vitale, Paz Blandon, Ranem, Flamingo, Casolari, Arabat, Pinelli, Aucelli, Samele, Marginean, Manara. A disposizione: Zacchi, Uni, Cehu, Operato, Manarelli, Cannavaro, Arcopinto, Florentine, Toure, Mattioli, Ripamonti, Reda. Allenatore: Bigica

Torino: Sava, Todisco, Procopio, Spina, Tesio, Celesia, Oviszach, Continella, Vianni, Horvath, Greco. A disposizione: Fiorenza, Portanova, Nagy, Aceto, Larotonda, Kryeziu, Lovaglio, Savini, Cancello, Favale, Basso. Allenatore: Coppitelli

Primavera, Sassuolo-Torino: dove vederla in TV

Sassuolo-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e anche da Torino Channel, canale 234 di Sky.