Alle 17 a Sassuolo inizia la seconda avventura di Coppitelli con la Primavera: c’è da lasciare il penultimo posto

É tempo di rimboccarsi le maniche per la Primavera del Torino, passata nuovamente nelle mani di Federico Coppitelli. Oggi alle 17 ci sarà infatti il suo secondo esordio alla guida dei granata, ma questa volta contro il Sassuolo. Sarà però solo il primo step per rincorrere la salvezza. Il fallimento di Cottafava ha ridotto il margine d’errore a disposizione. Non è più concesso sbagliare ai granata, attualmente penultimi a quota tredici punti dietro alla Lazio, uscita vittoriosa dallo scontro salvezza disputato prima della pausa nazionali.

Toro, tre anni positivi e due trofei con Coppitelli

Il rettangolo verde attende perciò una Primavera messa a nuovo dal punto di vista tattico. Il club granata, come fatto con la prima squadra, ha scelto di dare la scossa con il cambio in panchina, riportando sotto la Mole l’ultimo tecnico vincente con la Primavera del Toro. I precedenti tre anni di Coppitelli trascorsi sulla panchina granata infatti hanno portato frutto: si sono aggiunte al palmares del club una Coppa Italia ed una Supercoppa ed il bottino potrebbe arricchirsi ulteriormente se il Toro riuscisse a raggiungere la tanto sperata salvezza.

Primavera, i precedenti contro il Sassuolo sorridono a Coppitelli

Il Sassuolo, attualmente nel gruppo delle seste in classifica con ventitré punti e reduce da una sconfitta con l’Empoli, è perciò l’occasione giusta per risollevare il morale. Il bilancio dei precedenti contro i neroverdi del Toro sotto al guida dell’attuale tecnico granata è infatti positivo: tre vittorie totali, un pareggio e due sole sconfitte. Tre sconfitte consecutive sono difficili da digerire e cominciare bene il tour de force che attende i giovani Torelli aiuterebbe ad invertire la rotta. L’appuntamento è per oggi alle ore 17.00.