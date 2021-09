Il commento del tecnico Federico Coppitelli dopo Torino-Empoli, match terminato 2-1 a favore della squadra ospite

Si interrompe contro l’Empoli la scia positiva del Torino Primavera. Ai granata non basta Di Marco: dopo un vantaggio iniziale, cadono contro gli azzurri che rimontano e ribaltano il risultato con le reti di Fazzini ed Ekong. Il tecnico della Primavera del Toro Federico Coppitelli commenta così la prestazione dei suoi: ” Noi in questo momento non possiamo avere le loro certezze, ma ci stiamo allenando bene, la società mi ha messo a disposizione una buona squadra. Nonostante l’Empoli abbia schierato dal primo minuto otto giocatori che l’anno scorso hanno vinto lo scudetto, abbiamo complessivamente abbiamo avuto più palle gol di loro. Ringrazio anche i tifosi che ci hanno applaudito oggi, questo è simbolico del fatto che stiamo lavorando bene”