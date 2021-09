Alessio Rosa convocato dall’Italia Under 19 mentre Matthew Garbett è stato chiamato dalla Nuova Zelanda di Danny Hay

Alessio Rosa è tra i 24 convocati dal CT dell’Italia Under 19 Carmine Nunziata. L’attaccante granata classe 2003 domani, come i compagni, dovrà presentarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Ma non solo Rosa infatti, anche Matthew Garbett, centrocampista classe 2002 arrivato al Toro in estate, è stato convocato dalla Nuova Zelanda di Danny Hay. Due buone notizie per due giovani giocatori che fanno parte del settore giovanile del Toro.