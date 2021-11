Federico Coppitelli ha commentato così la vittoria del Toro Primavera sulla Sampdoria, per 2-1

Soddisfatto del risultato ma soprattutto della prestazione della sua Primavera, Federico Coppitelli: “Siamo in netto miglioramento, abbiamo concesso pochissimo e creato tanto contro una squadra che finora non aveva mai sofferto, nonostante i pochi punti raccolti. Oggi era davvero difficile fare meglio, devo fare i complimenti ai ragazzi: abbiamo disputato esattamente la partita che avevamo in mente”, ha spiegato. “A fronte di un inizio di campionato molto complesso la squadra ne sta rispondendo alla grande, ci stiamo imparando a conoscere e contemporaneamente stiamo stabilendo una nostra identità ben precisa”, ha concluso.