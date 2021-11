Giornata no per Anton che sbaglia sul gol avversaria e poi si fa espellere: le pagelle di Torino-Sampdoria 2-1

MILAN 6: parate di rilievo non è mai chiamato a farne, si limita a svolgere bene quella che è la normale amministrazione per un portiere. Non può nulla sulla rovesciata di Di Stefano che permette alla Sampdoria di passare momentaneamente in vantaggio.

DELLAVALLE 6,5: inizia la partita da terzino destro poi, dopo l’espulsione di Anton, torna nella sua più naturale posizione di centrale. La sua prestazione è più che sufficiente ed è prezioso soprattutto nel convulso finale. quando la Sampdoria preme alla ricerca del pari.

ANTON 5: non è proprio la sua giornata: prima non riesce ad allontanare un pallone dall’area di rigore permettendo a Di Stefano di realizzare la rete che porta momentaneamente in vantaggio la Sampdoria. Poi lascia il Torino in dieci guadagnandosi sue cartellini gialli evitabili, in particolare il secondo.

REALI 6,5: nei primi minuti è autore di un prezioso salvataggio. Poi si erge a muro davanti a Milan chiudendo tutti gli spazi e proteggendo bene la porta di Milan.

ANGORI 6,5: bravo in fase difensiva a non farsi mai superare, ma bravo anche a proporsi in avanti quando ne ha la possibilità. I suoi calci piazzati sono sempre ben calciati e molto insidiosi, per due volte sfiora anche il gol: prima su punizione, poi con un diagonale nel finale che viene respinto dal portiere avversario.

