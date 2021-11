Torino-Sampdoria, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Posticipo di giornata per i granata di Coppitelli: Torino-Sampdoria è una delle sfide del lunedì, quelle che chiuderanno il settimo turno. Ed è anche una partita che anticipa di un mese esatto quella che avrà luogo il prossimo 1 dicembre, quando le due squadre si ritroveranno di fronte per gli ottavi di Coppa Italia. Il Toro arriva proprio da una sfida di Coppa, quella contro l’Alessandria che ha dato l’accesso al turno successivo ai granata, i liguri invece sono reduci dalla vittoria (5-3) sul Cagliari di una settimana fa. Si giocherà a Biella, dove il Toro disputa al momento le sue gare casalinghe. Segui in diretta Torino-Sampdoria Primavera.

Primavera, Torino-Sampdoria, la diretta

43′ Ancora pericoloso il Toro: Baeten in area tenta il diagonale ma Aquino lo anticipa

39′ Tacco di Baeten per Akhalaia che da posizione defilata prova la conclusione ma il portiere della Samp c’è

38′ Espulso Tufano, allenatore della Sampdoria. Già nell’occasione del rigore e poi del giallo si erano scaldati gli animi, il direttore di gara sente qualcosa di troppo e mostra il rosso al tecnico che uscendo si rivolge ad un giocatore del Toro dicendogli “Pensa a giocare”

37′ Ammonizione per Aquino per un brutto fallo su Zanetti. Il calciatore granata si arrabbia e si avvicina all’avversario, poi arrivano Garbett e altri giocatori ad allontanare i due. Nel frattempo l’arbitro aveva già mostrato il giallo al calciatore della Sampdoria.

33′ GOL DI BAETEN! Il Toro pareggia

32′ Calcio di rigore per il Toro: mani in area di Bontempi su cross di Akhalaia, il direttore di gara indica subito il dischetto

31′ Punizione di Angori dal limite sinistro: anziché battere in area prova lo schema servendo rasoterra un compagno alla sua destra ma l’azione sfuma e il tiro viene murato

29′ Cross di Zanetti in area, Akhalaia anticipato da Aquino

24′ Punizione dal vertice sinistro dell’area, Angori va a pescare sul secondo palo Dellavalle che arriva in corsa e non impatta bene, spedendo altissimo

23′ Occasione per il Torino: Zanetti imbeccato da Di Marco entra in area ma si attarda troppo e il portiere in qualche modo respinge la sua conclusione

20′ Angolo per il Torino che negli ultimi minuti si è riversato con più insistenza nella metà campo avversaria. Nel primo tentativo la difesa blucerchiata libera e il Toro guadagna un corner dalla parte opposta e poi un terzo sul quale il portiere interviene in presa alta

16′ Milan anticipa Di Stefano che poi commette fallo

13′ Contropiede pericolosissimo del Torino: Zanetti va via palla al piede arriva fino all’area della Samp e anziché tirare serve Di Marco alla sua destra ma il centrocampista spedisce incredibilmente fuori da ottima posizione

10′ GOL della Sampdoria. Rovesciata di Di Stefano che trova la deviazione di Reali, anche se ininfluente. Serie di rimpalli in area con Anton che non riesce a spazzare prima che poi Di Stefano provi l’acrobazia

9′ Occasione per la Sampdoria: Chiliafi mette in mezzo all’area un pallone, Reali salva dopo che la palla aveva superato anche il portiere

4′ Risponde il Toro sul rovesciamento di fronte con Baeten, pallone altissimo

4′ Prima azione pericolosa della Sampdoria: cross dalla sinistra, Di Stefano non dà la giusta potenza al pallone, nessun problema per Milan

3′ Fase di studio al momento, nessuna occasione per una o l’altra squadra

1′ La Sampdoria ha battuto il calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Sampdoria 1-1: il tabellino

Marcatore: pt 10′ Di Stefano (S), 33′ rig. Baeten (T)

Torino: Milan: Reali, Dellavalle, Anton, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, Zanetti. A disposizione: Vismara, Pagani, Maugeri, La Marca, Gyimah, Amadori, Chiarlone, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo. Allenatore: Coppitelli

Sampdoria: Saio, Migliardi, Aquino, Samotti, Bonfanti, Somma, Di Stefano, Pozzato, Bontempi, Polli, Chilafi. A disposizione: Ragher, Tentalocchi, Sepe, Montevago, Napoli, Dolcini, Parego, Bianchi, Leonardi, Porcu, Gaffi, Poli. Allenatore: Tufano.

Primavera, Torino-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

Torino-Sampdoria in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera, Torino-Sampdoria, formazioni ufficiali

Ecco le formazioni:

