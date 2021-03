Le parole di Coppitelli dopo il suo ritorno alla guida della Primavera: “Si è creato un legame che è rimasto anche quando non ero al Torino”

E’ da poco arrivata l’ufficialità del suo ritorno sulla panchina della Primavera del Torino e queste sono le prime parole di Federico Coppitelli: “Ho dei ricordi bellissimi, sono stati dei momenti intensi che ricordo con piacere e in generale è un momento della vita che ha uno spazio importante nel mio cuore. Sono stato benissimo, ho avuto tante soddisfazioni sia per le vittorie che per i giocatori che tutt’oggi si stanno affermando con i grandi. E’ stato un periodo pieno, completo: speriamo di poter ripetere adesso la stessa qualità di lavoro con gli stessi risultati“.

Il tecnico della Primavera: “Ringrazio il presidente per la fiducia”

Dopo il suo arrivo a Torino e il suo ritorno su una panchina che tante soddisfazioni gli ha regalato, Federico Coppitelli ha voluto ringraziare “il presidente per la fiducia e per avermi richiamato qui. Ovviamente da quando poi ho fatto esperienza in Serie C all’Imolese il rapporto con il direttore Bava è sempre stato di contatto frequente, quando non c’erano limitazioni sono venuto qui tre o quattro volte a vedere le partite. E’ un legame che si è creato ed è rimasto anche quando non ero un tesserato del Torino“.