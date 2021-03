Dopo l’esonero di Cottafava arriva l’ufficialità da parte del Torino FC: Coppitelli torna alla guida della Primavera granata

Dopo l’esonero di Cottafava, che paga i risultati negativi della Primavera granata, adesso arriva anche l’ufficialità da parte del Torino FC: il sostituto è Federico Coppitelli. Il tecnico, portato in granata da Massimo Bava nel 2016, dunque, torna così a sedere sulla panchina dei Torelli dopo la parentesi di tre anni che lo ha visto alla guida della Primavera fino al 2019. Un triennio che ha portato i giovani granata a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera aprendo le porte della prima squadra a tanti di quei protagonisti. Ma adesso, dopo la brevissima parentesi (sono solo 9 le partite disputate) in Serie C all’Imolese, Federico Coppitelli avrà di fronte a sé un’impresa ben diversa: salvare quella Primavera che tante soddisfazioni gli ha regalato.

Nel pomeriggio l’incontro con la squadra

Il tecnico è arrivato a Torino nelle scorse ore per definire gli ultimi dettagli che lo hanno riportato alla guida dei Torelli. E dopo essersi sottoposto agli ormai noti e abituali controlli anti-Covid, effettuando il tampone di rito, il tecnico si è poi recato ad Orbassano dove ha già preso i primi contatti con la squadra. La nuova esperienza al Toro può dunque cominciare per Federico Coppitelli che dovrà lottare per riportare la Primavera alla salvezza e ai risultati a cui proprio lui aveva abituato. Il suo ritorno è ormai cosa fatta: ora c’è anche l’ufficialità.