L’iniziativa del settore giovanile del Torino per ricordare Daniel Guerini, giovane calciatore morto in un tragico incidente stradale

Un minuto di silenzio per ricordare Daniel, che a 19 anni non c’è più. Il Torino Primavera e tutto il settore giovanile granata hanno ricordato anche così Guerini, classe 2002, morto in un tragico incidente stradale a Roma. “Prima degli allenamenti di oggi, la Primavera e il nostro Settore Giovanile hanno voluto ricordare Daniel Guerini con un minuto di raccoglimento”, ha scritto il Toro sui social. Il ragazzo, che a gennaio aveva fatto ritorno nella sua Lazio, è stato a lungo un calciatore di proprietà del club granata: aveva esordito nel 2018 al torneo di Viareggio e all’inizio di questa stagione aveva giocato e segnato proprio nella sfida d’andata contro i biancocelesti. Ora, in cerchio, lo ricordano gli ex compagni: l’ultimo abbraccio.