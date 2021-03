I risultati negativi, il penultimo posto, porteranno verosimilmente ad un cambio in panchina: Coppitelli pronto a tornare in Primavera

Sono state ore di riflessione, queste, per la dirigenza del Torino. La sconfitta contro la Lazio è stata solo l’ultima di una serie di risultati negativi per la Primavera. Non solo i ko, anche l’atteggiamento è stato un grande campanello d’allarme, motivo per cui la posizione di Cottafava si fa sempre più difficile. L’ex tecnico della Sampdoria, da questa stagione alla guida del Torino, è stato scelto da Vagnati in persona, ma i risultati non hanno dato ragione al dt. E così è sempre più probabile il ritorno di Federico Coppitelli, che ha guidato tre anni la Primavera del Torino, fino all’estate del 2019.