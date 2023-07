Europeo Under 19, stasera la finalissima tra Portogallo e Italia: in palio il primo posto per Dellavalle e compagni

Per l’Italia Under 19 la stagione non è ancora finita. Questa sera alle ore 21:00 ci sarà la finale dell’Europeo Under 19: Portogallo-Italia. La squadra allenata da Alberto bollini è chiamata all’impresa, per riuscire a portare a casa il titolo. Negli Azzurri c’è anche il capitano della Primavera del Torino Alessandro Dellavalle, che finora ha ben figurato. L’Italia ha già giocato ai gironi contro il Portogallo, perdendo per 5-1.

Il percorso delle due finaliste

Per arrivare in finale, l’Italia ha superato la fase a gironi e la semifinale come il Portogallo. Ai gironi gli Azzurri hanno vinto contro Malta (0-4) e pareggiato contro la Polonia (1-1). In semifinale invece hanno superato per 3-2 la Spagna. Il Portogallo invece, ai gironi ha vinto contro Malta (2-1) e Polonia (2-0) poi in semifinale ha battuto 5-0 la Norvegia.