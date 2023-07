Il difensore della Primavera del Torino, Alessandro Dellavalle, ha giocato titolare la gara che l’Italia U19 ha vinto contro la Spagna

Prosegue il grande percorso della Nazionale U19 nell’Europeo di categoria. Gli Azzurrini, dopo essersi qualificati come secondi nel Gruppo A, hanno battuto la Spagna in semifinale e hanno guadagnato l’accesso alla finalissima del torneo. A separare la Nazionale di Bollini dalla vittoria finale resta ormai solamente il Portogallo, che sta disputando una competizione di altissimo livello. Gli andalusi hanno vinto 9 delle 10 gare giocate finora e tra i successi più roboanti c’è proprio quello contro gli Azzurri, sconfitti ai gironi per 5-1. Nella gara contro le Furie Rosse è sceso in campo dal primo minuto Alessandro Dellavalle, difensore della Primavera del Torino. Per il classe 2004 si è trattato dell’esordio da titolare nell’Europeo: finora aveva giocato solamente 6 minuti contro Malta. Il difensore granata ha giocato un’ottima gara, guidando il reparto con sicurezza. Nel primo tempo è stato anche protagonista di una gran conclusione dal limite, che ha costretto il portiere avversario ad un grande intervento.