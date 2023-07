La Primavera del Torino sarà allenata anche nelle prossime due stagioni da Scurto: i risultati e la valorizzazione dei giovani hanno convinto

Continuità è la parola d’ordine che il Toro sta cercando di inserire nel proprio vocabolario quotidiano. Non solo per quanto riguarda i risultati in campo, ma e soprattutto sul fronte progetti. Tra quelli che stanno vedendo segnali in questo senso, c’è la Primavera. Dopo un anno positvo all’insegna del rilancio, la società ha infatti confermato Giuseppe Scurto fino al 2025. Un buon punto di partenza per mantenere salda l’ossatura venutasi a creare.

Toro Primavera, annata positiva sotto tutti i punti di vista

Conquistare i playoff, raggiungendo la semifinale è stato un buon modo per centrare gli obiettivi stagionali preposti e, alla fine, il rinnovo è arrivato. Una notizia che era nell’aria e che ha avuto conferma negli scorsi giorni, confermando la volontà di proseguire sulla falsariga della stagione appena conclusa.

Scurto e il rilancio dei giovani

Oltre a Scurto, restano infatti diversi giocatori già presenti lo scorso anno, a cui si aggiungerà qualche innesto per completare la rosa. Alcuni, come N’Guessan e Dembelè, potrebbero invece seguire le orme di Gineitis, aggregato alla Prima squadra dopo il ritiro estivo. Altro segnale del lavoro svolto dal tecnico ex Roma e dalla possibilità di dare concretamente un valore al settore giovanile granata.