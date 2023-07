Inizia oggi la nuova stagione del Torino Primavera: i granata, ancora guidati da Scurto, cercheranno di migliorare il risultato passato

Al via i lavori del Torino Primavera. La squadra minore granata, guidata dal confermato Scurto, si ritroverà oggi in raduno per effettuare delle visite mediche. Nella giornata di martedì sarà tempo di test atletici, mentre mercoledì iniziano gli allenamenti a pieno regime. Un nuovo percorso per diversi giovani torelli, dopo l’ottimo risultato della passata stagione. Con il secondo posto nella regular season, infatti, i ragazzi di Scurto erano riusciti a conquistare direttamente l’accesso alle final four. A un passo dalla finale, però, i baby granata sono stati eliminati dalla competizione, rendendosi comunque protagonisti di una grande cavalcata. E allora, da oggi al gruppo si aggiungeranno anche nuovi ragazzi, con la speranza prima o poi di approdare in prima squadra.

Lo staff di Scurto

Intanto, nella giornata di oggi, il Torino ha anche annunciato quello che sarà lo staff dell’allenatore per la stagione 23/24:

Vice allenatore: Cristian Fioratti

Preparatore atletico: Francesco Sicari

Preparatore dei portieri: Gianfranco Randazzo

Collaboratori area atletica: Alessandro Salpietra e Gianluca Maiani

Responsabile area medica: Paolo Battaglino

Dottore: Vittorio Anfossi

Fisioterapisti: Riccardo Capello e Emanuele Angiletta

Riabilitatore: Michael Palladino

Nutrizionista: Giacomo Astrua

Team Manager: Stefano De Vita

Accompagnatori: Denis Morino e Luciano Franciscono

Magazziniere: Beppe Stella