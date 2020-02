LIVE Primavera Fiorentina-Torino 0-0: la cronaca in diretta - Toro.it

Fiorentina-Torino, la diretta live della partita del campionato Primavera 1 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Una sfida che negli ultimi anni ha regalato emozioni in altri palcoscenici e che specialmente nell’ultimo anno era diventata una classica, tra campionato, Coppa Italia e Viareggio. Stavolta la situazione delle due squadre è ben diversa, visto che Fiorentina e Torino Primavera non occupano le prime posizioni della classifica. Al contrario la squadra viola ha 18 punti e solo tre squadre alle sue spalle, quindi è in piena zona retrocessione, il Toro ha quattro lunghezze in più. Tutte e due sono a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale. Segui la diretta di Fiorentina-Torino su Toro.it .

Fiorentina-Torino: la diretta

28′ Il Toro sfrutta la fascia sinistra con Kouadio, che cerca in cross in mezzo. Non c’è però nessunoe la palla viene spazzata in rimessa laterale

27′ La Viola ci riprova con Beloko che cerca un passaggio in profondità. Nessuno prova però a prendere la sfera, lasciandola a Lewis

26′ Adopo cerca di liberarsi da un avversario, ma c’è un fallo ai danni di un giocatore della Viola, che riparte con una punizione dalle retrovie

25′ Palla messa da Gonella sul secondo palo, dove però ci sono solo giocatori della Firoentina, che evita con facilità il pericolo granata

25′ Ammonito Dutu per il fallo

24′ Ancora granata in avanti. Garetto attiva Kouadio, che viene però messo a terra da una buona posizione. Punizione per il Toro

23′ Toro in avanti con Kouadio, che cerca di portare in avanti il pallone di testa. Brancolini recupera la sfera e fa ripartire i suoi

22′ Altra occasione per la Fiorentina con Lovisa, con il gioco che viene però interrotto prima che possa concludere l’azione per un fallo

20′ Altro tentativo della Fiorentina con Koffi che fa tutto da solo, lasciando poi la palla a Spalluto, che non riesce a tenere il possesso della sfera

19′ Occasione per Singo in mezza acrobazia, respinta da Brancolini

15′ Fiorni tenta il lancio lungo con Spalluto che riceve e controlla la sfera

13′ Pierozzi cerca di trovare un compagno in profondità. La difesa granata intuisce tutto e riparte dalle retrovie

12′ Gol del Toro in fuorigioco! Dopo un primo tentativo, la palla viene respinta da Brancolini e finisce dritta tra i piedi di Singo, che non sbaglia. Il guardalinee alza però la bandierina

11′ Siniega rilancia un pallone per Gonella, che viene però chiuso da Dallemura

10′ Fallo subito da singo in fascia. Il Toro riparte con Marcos, che allarga per il compagno, ma la sfera esce. La Viola torna a fare giro palla nelle retrovie

9′ Rimessa laterale in avanti per la Fiorentina. La palla arriva a Koffi che crossa in mezzo. La palla finisce sul fondo e torna a Lewis

8′ Tentativo di Singo dalla distanza, come è solito fare. Sbaglia però le misure con la palla che finisce alta sopra la traversa

7′ Toro ancora in avanti. Gonella viene però anciticpato e la Fiorentina riparte. Celesia intuisce tutto e recupera palla

6′ Occasione Toro! Klimavicius tenta di mettere in mezzo un pallone, che viene allontanato. Gonella lo recupera e serve nuovamente il compagno, che si diletta in una sorta di rovesciata. Brancolini blocca il tiro

5′ Batte Duncan che crossa in mezzo. Singo allontana di testa, poi Klimavicius alza un campanile. La palla viene messa fuori, con la Firoentina che riparte da dietro

4′ Kouadio subisce fallo, trattenendo però la palla con una mano. L’arbitro fischia una punizione a favore della Viola

3′ Ancora Beloko che scatta in avanti e cerca Spalluto, ma non lo trova. La palla scorre fino ad uscire. Lewis si occupa della rimessa da fondo

2′ Beloko cerca l’iserimento di un compagno di squadra, ma nessuno si propone. La palla arriva a Lewis che fa ripartire i suoi

1′ Si parte! Primo pallone toccato dal Torino

PRIMO TEMPO

Fiorentina-Torino 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 25′ Dutu (F)

Fiorentina-Torino: il prepartita

In direzione Firenze, ieri, sono partiti con la Primavera di Sesia anche Singo e Adopo. I due giocatori saranno quindi a disposizione del tecnico granata per poi rientrare con la Prima squadra in vista della sfida di lunedì sera contro il Milan. Toro che però non potrà contare né su Freddi Greco, tornato acciaccato dalla Nazionale, che su Ghazoini, squalificato per la partita di oggi.

Fiorentina-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra la Fiorentina e il Torino sarà trasmessa in diretta streaming su SI Solo calcio (il canale streaming di Sportitalia) a partire dalle ore 11.

Fiorentina-Torino: formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Brancolini; Dutu, Dallemura, Simonti, Pierozzi E.; Beloko, Lovisa, Fiorini, Koffi, Duncan, Spalluto. A disp.: Carcani, Ponsi, Frison, Bianco, Hanuljak, Chiti, Pierozzi N., Agostinelli, Fruk, Milani. All.: Bigica.

Torino (3-5-2): Lewis: Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Singo, Garetto, Rotella, Adopo, Kouadio; Gonella, Klimavicius. A disp.: Trombini, Enrici, Ricossa, Cancellieri, Sandri, Bongiovanni, Piliukaitis, De Rigo, Ibrahimi, Mukiele, Pirola. All.: Sesia.