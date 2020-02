Sesia: “Partita condizionata dal gol di Singo annullato”

Le parole di Marco Seisa, tecnico della Primavera del Toro dopo la sfida con la Fiorentina, vinta dai padroni di casa per 1-0

Marco Sesia, tecnico della Primavera granata, commenta così la sconfitta rimediata contro la Fiorentina per 1-0: “Purtroppo questa partita è stata fortemente condizionata dall’errore del guardalinee che ha annullato il gol di Singo, il quale era in posizione regolare di almeno quattro o cinque metri. A quel punto fossimo passati in vantaggio sarebbe cambiato tutto. Io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè hanno subito pochissimo e si sono messi nella condizione per segnare almeno tre o quattro volte. Adesso andiamo avanti compatti e uniti come oggi per raggiungere il nostro obiettivo”.