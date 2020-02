Primavera, le pagelle di Fiorentina-Torino: bene Singo, attacco ancora a secco - Toro.it

Buon esordio da titolare per Klimavicius in attacco ma al Torino quest’oggi manca l’apporto del centrocampo: le pagelle di Fiorentina-Torino

LEWIS 6,5: in tutta la partita deve compiere una sola vera e propria parata, sul finire del primo tempo, su un colpo di testa insidioso di Duncan. Non può invece nulla in occasione del gol.

SINIEGA 5,5: dei tre difensori centrali schierati quest’oggi da Sesia è quello che sembra essere maggiormente in difficoltà. (st 17′ CANCELLIERI 6: buon impatto sulla gara)

MARCOS LOPEZ 6: buona la sua prova al centro della difesa granata. La Fiorentina crea poco, ma sfrutta al meglio una delle poche occasioni che ha a disposizione.

CELESIA 6: svolge bene il proprio compito in difesa riuscendo a districarsi senza particolari problemi contro gli attaccanti avversari. Prestazione sufficiente.