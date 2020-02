LIVE Viareggio, il sorteggio dei gironi - Toro.it

Il sorteggio dei giorni per il torneo di Viareggio / Saranno le formazioni Under 18 a giocarsi il titolo

Sono stati sorteggiati questa mattina i giorni del prossimo Torneo di Viareggio che quest’anno vedrà impegnata la squadra granata di Capriolo. La novità dell’edizione 2020, infatti, riguarda proprio le squadre che prenderanno parte al Torneo: a giocarsi il titolo non saranno le formazioni Primavera bensì 32 compagini Under 18 provenienti da tutto il mondo. Sarà quindi il Toro di Capriolo a partecipare alla 72^ edizione del Viareggio che prenderà il via il prossimo 16 marzo e si protrarrà fino al 30 marzo. La partita inaugurale, che vedrà protagonista il Bologna campione uscente, si svolgerà allo stadio Picco di La Spezia. A tagliare il nastro per l’avvio del Torneo sarà Claudio Marchisio mentre le 8 teste di serie saranno Bologna, Inter, Roma, Sampdoria, Atalanta, Fiorentina, Torino e Milan.

Viareggio, il sorteggio dei gironi

11:55 Termina in questo istante il sorteggio della prossima Viareggio Cup. A breve il riepilogo degli 8 gironi

11:52 Roma, Livorno, Mettas Riga e Pescara compongono il girone 3 mentre lo United Youth Soccer Stars chiude il girone 4. Infine, il Cosenza sarà nel girone 7, l’Euro L.I.A.C New York nel girone 8, il Tiki Taka Academy nel girone 5 e il Westchester United nel girone 6.

11:48 L’Empoli si troverà nel girone 7, la Rappresentativa Serie D sarà nel girone 8 con Milan e Botafogo mentre la Carrarese completa il girone 1 e i nigeriani dell’Alex Transfiguration il girone 2.

11:46 Lo Spezia giocherà nel girone 4 mentre la Spal è stata sorteggiata nel girone con Atalanta ed Atlantida Juniors

11:45 Il Sassuolo sarà nel girone 1 insieme a Bologna e Newell’s Old Boy mentre Parma e Livorno finiscono rispettivamente nel Girone 2 e 3

11:44 Sorteggiati il Rayo Vallecano e il Botafogo per Torino Milan.

11:43 La Sampdoria trova l’Aarhus mentre l’Atalanta e Fiorentina trovano sulla loro strada rispettivamente l’Atlantida Juniors e l’Atromitos Atene

11:42 Inter e Roma giocheranno rispettivamente con gli australiani dell’A.P.I.A. Leichhardt e i lettoni del Mettas Riga.

11:41 I campioni uscenti del Bologna pescano il Newell’s Old Boys come primo avversario.

11.40 Iniziati i sorteggi dei gironi della prossima Viareggio Cup