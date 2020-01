Granata in Nazionale / Il centrocampista Freddi Greco è stato convocato per l’amichevole in programma a Madrid il 15 gennaio

Freddi Greco è stato convocato in Under 19 dal tecnico Federale Alberto Bollini per l’amichevole che si disputerà a Madrid in programma il 15 gennaio contro la Spagna. Fiducia rinnovata quindi da parte del ct Azzurro dell’Under 19 nei confronti di Greco che dopo la convocazione per lo stage pre-europeo tenutosi a Cesenatico dal 28 al 30 ottobre 2019 ha richiamato il granata per questo importante appuntamento e per una sfida mai banale tra la Nazionale Italiana e quella Spagnola. Anche se si tratta dell’Under 19 è pur sempre Spagna vs Italia.