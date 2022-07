Accolto da un tweet di benvenuto del Torino, l’ex centrocampista torna in granata nelle vesti di allenatore. Sarà il secondo di Parisi in U17

Alessandro Gazzi torna al Torino. Dopo l’esperienza da calciatore tra il 2012 e il 2016, l’ex centrocampista rindosserà nuovamente il granata, questa volta nei panni di allenatore. E’ stato infatti scelto da Aniello Parisi – nuovo tecnico del Torino Under 17 in sostituzione di Marco Veronese – come allenatore in seconda. A renderlo noto è la stessa società granata con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Di seguito, il contenuto:

“Bentornato Alessandro! Alessandro Gazzi sarà l’allenatore in seconda dell’Under 17 di Aniello Parisi. In bocca al lupo a tutto il team per la nuova stagione”

Gazzi, 4 anni al Toro e la nuova carriera da tecnico

Alessandro Gazzi, durante il suo trascorso in granata da calciatore, ha raggiuto quota 104 presenze, contrassegnate da tre reti. Successivamente al suo addio al Torino, ha continuato la sua carriera a Palermo e Alessandria. Con i grigi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, per poi entrare subito nello staff del club piemontese.