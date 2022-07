Ritorna il trofeo dedicato alle formazioni Primavera. Oltre al Torino di Giuseppe Scurto, Juventus, Milan e Atalanta

Il Mamma Cairo è tornato. Dopo due anni di stop, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, torna una delle kermesse giovanili più importanti del calendario estivo. Vetrina prestigiosa per le formazioni Primavera. Sarà ovviamente presente il Torino di Giuseppe Scurto, oltre a Juventus, Milan e Atalanta. Questa sarà la prima edizione della nuova denominazione in “Mamma e Papà Cairo”, in onore del padre del presidente del Torino Urbano Cairo e vice presidente della società Giuseppe Cairo, scomparso nello scorso mese di giugno, affiancato alla figura di Maria Giulia Castelli Cairo. Le gare si disputeranno il 4 e 5 agosto ad Alessandria e Quattordio (con ingresso gratuito) e ora è anche noto il programma.

Il calendario del “Mamma e Papà Cairo”

Si parte – come riportato sul sito ufficiale del Torino – giovedì 4 agosto al G.B Sillano di Quattordio (AL) con la sfida del Torino contro il Milan allenato dall’ex granata Ignazio Abate. Lo stesso giorno alle 21 il match del Moccagatta di Alessandria che metterà di fronte la Juventus di Paolo Montero contro l’Atalanta. Venerdì 5 agosto in programma le finali. A Quattordio la 3°/4° posto alle ore 18.30, mentre ad Alessandria e alle ore 21 quella per il primo posto.