Il Torino ha indicato alla Lega il Filadelfia come campo per le partite in casa della Primavera, ma Ludergnani sta cercando un altro impianto

Il Torino ha scelto lo stadio Filadelfia come impianto principale per le partite casalinghe della formazione Primavera nella prossima stagione. Ma nessuno si illuda: la scelta è infatti provvisoria. Tutte le squadre che partecipano al campionato Primavera 1 in vista del sorteggio del calendario (che si è tenuto ieri) hanno dovuto indicare alla Lega il campo da gioco principale e, volendo, anche un campo secondario. Delle diciotto società iscritte al campionato, quella granata è l’unica al momento ad aver però indicato un solo impianto, per l’appunto il Filadelfia: questo significa che la squadra di Scurto giocherà in quella che dovrebbe essere la propria casa tutte le partite del prossimo anno? No, semmai è il contrario.

Primavera: da escludere l’ipotesi di un ritorno a Biella

Il Responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani, è infatti alla ricerca di un altro impianto per la Primavera e, in attesa di trovarlo, ha indicato alla Lega proprio al Filadelfia, ma non si tratta di una scelta vincolante: basti pensare che un anno fa, prima del sorteggio del calendario, era stato scelto lo stadio De Paola di Chieri come campo base per la squadra di Federico Coppitelli, poi si era optato per Biella. E’ ancora presto quindi per sapere dove realmente giocherà la Primavera (le possibilità che possa realmente giocare al Fila sono al momento davvero minime), che nel frattempo ha iniziato la propria preparazione estiva proprio allo stadio Vittorio Pozzo di Biella, l’ipotesi che quello diventi il campo principale anche nella prossima stagione si può però da escludere, anche perché al “Pozzo” sono in programma alcuni lavori di ristrutturazione.