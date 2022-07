Ufficializzato il calendario del campionato Primavera 1 2022/2023: il Torino esordirà in trasferta col Cagliari

La Lega Serie A ha reso noto il calendario completo del campionato Primavera 1, che vedrà protagonista un Torino messo a nuovo a aprtire dalla panchina. Sarà infatti Scurto, subentrato a Coppitelli, a guidare i Torelli nel corso della stagione. La prima tappa stagionale, prevista per il 20 agosto lo vedrà debuttare in trasferta contro il Cagliari. La prima sfida tra le mura amiche sarà invece il 31 agosto, contro l’Inter. Tra le date più attese quella del derby, molto sentito anche dall’Under 19: il primo è previsto per il 1° ottobre in casa dei granata e valido per la sesta giornata; il ritorno invece l’11 marzo. Di seguito il calendario completo.

Peimavera 1 2022/2023: il calendario del Torino

GIRONE DI ANDATA

1ª giornata (20 agosto 2022) Cagliari-Torino

2ª giornata (27 agosto 2022) Atalanta-Torino

3ª giornata (31 agosto 2022) Torino-Inter

4ª giornata (3 settembre 2022) Roma-Torino

5ª giornata (10 settembre 2022) Torino-Cesena

6ª giornata (1° ottobre 2022) Torino-Juventus

7ª giornata (8 ottobre 2022) Hellas Verona-Torino

8ª giornata (15 ottobre 2022) Torino-Napoli

9ª giornata (22 ottobre 2022) Sassuolo-Torino

10ª giornata (19 ottobre 2022) Torino-Milan

11ª giornata (5 novembre 2022) Lecce-Torino

12ª giornata (12 novembre 2022) Torino-Fiorentina

13ª giornata (7 gennaio 2023) Frosinone-Torino

14ª giornata (14 gennaio 2023) Torino-Sampdoria

15ª giornata (21 gennaio 2023) Udinese-Torino

16ª giornata (28 gennaio 2023) Torino-Bologna

17ª giornata (4 febbraio 2023) Empoli-Torino

GIRONE DI RITORNO

18ª giornata (11 febbraio 2023) Torino-Cagliari

19ª giornata (15 febbraio 2023) Torino-Atalanta

20ª giornata (18 febbraio 2023) Inter-Torino

21ª giornata (25 febbraio 2023) Torino-Roma

22ª giornata (4 marzo 2023) Cesena-Torino

23ª giornata (11 marzo 2023) Juventus-Torino

24ª giornata (18 marzo 2023) Torino-Hellas Verona

25ª giornata (1° aprile 2023) Napoli-Torino

26ª giornata (8 aprile 2023) Torino-Sassuolo

27ª giornata (15 aprile 2023) Milan-Torino

28ª giornata (22 aprile 2023) Torino-Lecce

29ª giornata (29 aprile 2023) Fiorentina-Torino

30ª giornata (6 maggio 2023) Torino-Frosinone

31ª giornata (13 maggio 2023) Sampdoria-Torino

32ª giornata (17 maggio 2023) Torino-Udinese

33ª giornata (20 maggio 2023) Bologna-Torino

34ª giornata (27 maggio 2023) Torino-Empoli