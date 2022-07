Il Torino ha comunicato i nomi degli allenatori che guideranno il Settore giovanile e le date della preparazione e dei campionati

Dopo Prima squadra è Primavera, è il turno delle altre squadre del Settore giovanile. Il Torino ha infatti annunciato i nomi di coloro che siederanno sulle rispettive panchine e le date in cui sono previsti l’inizio della preparazione e l’esordio in campionato. L’Under 14 sarà guidata da Antonio La Rocca, che comincerà a lavorare dal 16 agosto in attesa di saperè quando sarà la prima sfida da affrontare. L’Under 15 va invece a Ivano Della Morte con l’inizio dei lavori stabilito per il 9 agosto, stessa data dell’Under 16 capitanata da Marco Veronese, e il campionato per entrambe per il 9 settembre. L’Under 17 di Aniello Parisi, aprirà le danze il 26 luglio e scenderà in campo il 4 settembre. Infine, Antonino Asta con la sua Under 18, comincerà a lavorare dal 2 agosto, per giocare la prima di campionato il 18 settembre.

Torino, gli allenatori delle giovanili:

Di seguito l’elenco completo:

Under 18: Antonino Asta

Under 17: Aniello Parisi

Under 16: Marco Veronese

Under 15: Ivano Della Morte

Under 14: Antonio La Rocca