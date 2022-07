A Torino Channel Giuseppe Scurto si è presentato: il rapporto con Ludergnani e l’obiettivo da allenatore del Toro Primavera

Scelto da Ludergnani, che già lo avrebbe portato a Torino un anno fa, Scurto a Torino Channel si è presentato per la prima volta. E proprio del rapporto con il responsabile del Settore giovanile ha parlato durante l’intervista: “Un vantaggio conoscersi e aver già lavoro assieme, sappiamo la difficoltà del campionato e del lavoro che ci aspetta, ma abbiamo grandi motivazioni e voglia di far bene e di aiutare a far crescere questi ragazzi. L’obiettivo principale di un settore giovanile è far crescere i ragazzi e cercare di farli arrivare in Prima squadra o tra i professionisti, questo è il nostro compito, poi fare risultati importanti è qualcosa che aiuta e che dà maggiore visibilità ai ragazzi e al lavoro stesso. Voglio che loro si comportino da professionisti, con serietà. Dopo la Primavera il Settore giovanile finisce”.

La carriera di Scurto

Sulla carriera da calciatore: “Ho fatto le giovanili alla Sampdoria, sono passato alla Roma a 18 anni, dopo due stagioni in Primavera ho fatto l’esordio in A e in Champions. Purtroppo ho avuto una carriera da calciatore breve, perché ho avuto alcuni incidenti al ginocchio che mi hanno condizionato e ho dovuto smettere presto. Perché l’allenatore? I problemi al ginocchio si stavano trascinando da tempo, è un pensiero che avevo anche mentre giocavo”.

Sull’esperienza alla Spal, il club in cui ha conosciuto proprio Ludergnani: “Una stagione ricca di soddisfazioni in cui abbiamo avuto la possibilità di far crescere tanti ragazzi. Abbiamo fatto buoni risultati, chiudendo quasi in zona playoff. Lì ho conosciuto il direttore, poi nell’ultima stagione sono tornato a Roma da allenatore dell’Under 18, un’esperienza importante che mi ha arricchito”.