Il Torino attraverso una nota sul proprio sito ha reso note tutte le amichevoli che la Primavera affronterà nel pre-campionato

Come successo per la prima squadra, anche per la Primavera il Toro ha ufficializzato attraverso una nota sul proprio sito tutte le amichevoli estive che attendono la squadra guidata da Giuseppe Scurto. Il primo impegno è fissato per domenica 24 luglio, quando i granata affronteranno la Pro Vercelli a Ravallo. La seconda amichevole si disputerà giovedì 29 luglio a Biella, dove il Toro Primavera affronterà l’Asti. Sempre a Biella la squadra di Scruto giocherà, domenica 31 luglio, contro il Perugia Primavera. Poi la fase di preparazione pre-campionato si avvierà verso il termine con il ”Torneo Mamma Cairo” che quest’anno, dopo la scomparsa del vice presidente del Torino Giuseppe Cairo, è stato rintitolato “Torneo Papà e Mamma Cairo”. Si svolgerà il 4 e 5 agosto. Oltre al Toro parteciperanno a questo torneo il Milan U19, la Juve U19 e, a differenza degli anni scorsi, non ci sarà l’Inter U19 ma l’Atalanta U19. Infine, l’ultima amichevole per Primavera granata è fissata per sabato 13 agosto a Monza, quando i “Torelli” affronteranno il Monza U19.