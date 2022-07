Dopo il Toro prima squadra, al via anche il ritiro della Primavera granata che comincerà oggi sotto la guida di Scurto

Dopo la Prima squadra, si aprono le danze anche per il Torino Primavera. Rimesso a nuovo di recente con l’ingresso di Scurto al posto di Coppitelli, il team dell’Under 19 granata si è messo in fretta al lavoro. Dopo il raduno ufficiale di una settimana fa che ha visto i protagonisti rientrare al Filadelfia per il primo allenamento e una prima fase di lavoro a Torino, oggi la squadra si è spostata a Biella per dare il via al ritiro. La città, che durante la scorsa stagione ha ospitato i Torelli allo stadio, ha riaccolto la squadra che potrà concentrarsi sulla preparazione in vista della nuova stagione.