Oggi il primo allenamento al Filadelfia prima del ritiro. Presenti Ciammaglichella e il nuovo acquisto Dell’Aquila

Mentre la prima squadra posa i bagagli in Austria per il day 1 di ritiro, in concomitanza la Primavera del Torino poggia della stagione 2022/2023 con il primo allenamento al Filadelfia. Parte così ufficialmente, con il lavoro sul campo, l’era Giuseppe Scurto sulla panchina dell’Under 19. Il tecnico ha potuto conoscere soltanto alcuni degli elementi che comporranno la rosa di questa annata. Molti sono agli ordini di Ivan Juric, come Dellavalle e Akhalaia.

Torino Primavera, Dell’Aquila agli ordini di Scurto

Giuseppe Scurto potrà contar su un altro ex Spal, cioè Francesco Dell’Aquila, reduce da un’ottima stagione di Under 18 conclusa con un bottino di 19 gol in 24 presenze. Tra i presenti anche chi lo scorso anno ha impressionato, già con addosso il granata: Aaron Ciammaglichella, chiamato ad assumersi responsabilità da leader tecnico. Intanto sul sito ufficiale del Torino sono stati resi noti i nomi che comporranno lo staff tecnico di Giuseppe Scurto. Cristian Fioratti, ex allenatore dell’Under 15, sarà il vice. Match Analyst Roberto Di Gaudio, Team Manager Matteo Torelli. Di seguito l’intero organigramma:

Allenatore: Giuseppe Scurto

Allenatore in seconda: Cristian Fioratti

Match Analyst: Roberto Di Gaudio

Preparatore Atletico: Francesco Sicari

Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo

Team Manager: Matteo Torelli

Dirigente accompagnatore: Luciano Franciscono

Responsabile Area Medica: Paolo Battaglino

Dottore: Lorenzo Fracchia

Recupero Infortuni: Gianluca Maiani

Responsabile Fisioterapisti: Zoccolan Marco

Fisioterapisti: Michael Palladino, Riccardo Capello

Magazziniere: Giuseppe Stella