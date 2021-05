Prestazione generosa da parte da Vianni che inizia la gara da esterno nel 4-2-3-1, esordio per Di Marco: le pagelle di Fiorentina-Torino

SAVA 6: nel primo tempo è bravo a mantenere inviolata la propria porta con una serie di parate di gran livello. Non è però perfetto nell’intervento in occasione del primo gol della Fiorentina, non riuscendo ad allontanare bene il pallone calciato da Monteanu.

TODISCO 5,5: ogni volta che ne ha la possibili si fa vedere in fase offensiva, arrivando anche al cross dal fondo anche se non sempre i suoi traversoni sono precisi. Quando i giocatori viola spingono sulla sua fascia di competenza va un po’ in difficoltà.

SPINA 6: è autore di alcuni interventi provvidenziali, come quando ferma una pericolosissima ripartenza della Fiorentina sul 2-1 dopo un errore di Celesia.

CELESIA 5,5: un po’ distratto in alcune occasioni, il centrale della Primavera granata non è nella sua miglior giornata. Nella ripresa Spina è bravo a rimediare a un suo errore.

GRECO 6: sulla fascia sinistra spinge con una buona continuità, offrendo spesso un’opzione in più per la propria squadra in fase offensiva. In più di un’occasione i giocatori della Fiorentina sono costretti a ricorrere alle maniere forti per fermarlo.

