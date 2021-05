Fiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Il campionato Primavera continua. Oggi, domenica 30 maggio, il Torino Primavera di Federico Coppitelli affronterà la Fiorentina in Toscana per cercare di approfittare della sconfitta della Lazio contro l’Atalanta. I biancocelesti hanno perso 3-1 nel lunch match della 26^ giornata, i granata possono così aumentare la distanza in classifica, che al momento è di un solo punto. Calcio d’inizio alle ore 15: la partita la potrete seguire in diretta qui su Toro.it.

Primavera, Fiorentina-Torino: la diretta

12′ Pierozzi si libera in area e calcia: palla che sfila pericolosamente, ma non la tocca nessuno, primo pericolo per il Toro!

11′ E’ Karamoko a fungere da riferimento offensivo del Toro: il 10, e non Vianni, è al centro dell’attacco.

2′ Alla prima occasione il Toro è passato in vantaggio. Cross di Todisco dalla destra, batti e ribatti in area e conclusione in rovesciata di La Marca che porta in vantaggio i suoi.

1′ GOOOOOOOOOOOL DEL TORO: ROVESCIATA PAZZESCA DI LA MARCA!

1′ Partiti! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

PRIMO TEMPO

Primavera, Fiorentina-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt. 1′ La Marca (T)

Fiorentina (4-3-3): Fogli; Gentile, Dutu, Frison, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Corradini; Milani, Munteanu, Agostinelli. A disposizione: Rocco, Gabrieli, Ghilardi, Giordani, Spalluto, Krastev, Neri, Di Stefano, Tirelli, Dainelli, Toci, Favasuli. Allenatore: Aquilani

Torino (4-4-2): Sava; Todisco, Spina, Celesia, Greco; Continella, Di Marco, Savini, La Marca; Karamoko, Vianni. A disposizione: Girelli, Portanova, Nagy, Foschi, Kryeziu, Lovaglio, Tesio, Ciammaglichella, Cancello, Favale, Fiorenza. Allenatore: Coppitelli

Arbitro: Carella di Bari

Primavera, Fiorentina-Torino: il prepartita

Coppitelli, come preannunciato dopo il pari infrasettimanale contro il Genoa, fa qualche cambio di formazione. Davanti c’è Vianni dal primo minuto, con Karamoko, La Marca e Continella a supporto. Nell’undici compare anche il 2003 Di Marco. Riposa Kryeziu, mentre Horvath non figura nemmeno in panchina.

Primavera, Fiorentina-Torino: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Torino Primavera in diretta sarà trasmessa da SI Solo Calcio, l’App di Sportitalia e anche su Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina: Fogli, Gentile, Pierozzi, Dutu, Fiorini, Frison, Milani, Corradini, Monteanu, Agostinelli, Bianco. A disposizione: Rocco, Gabrieli, Ghilardi, Giordani, Spalluto, Krastev, Neri, Di Stefano, Tirelli, Dainelli, Toci, Favasuli. Allenatore: Aquilani

Torino: Sava, Todisco, Greco, Spina, Di Marco, Celesia, Continella, Savini, Vianni, Karamoko, La Marca. A disposizione: Girelli, Portanova, Nagy, Foschi, Kryeziu, Lovaglio, Tesio, Ciammaglichella, Cancello, Favale, Fiorenza. Allenatore: Coppitelli