Il Torino di Coppitelli pareggia contro la Fiorentina e raggiunge quota 21 punti in classifica. Lazio k.o.

Il Torino resta terzultimo ma guadagna un altro punto in classifica sulla Lazio, penultima. I granata di Coppitelli hanno pareggiato sul campo della Fiorentina, trovando il 2-2 nei minuti finali grazie al gol di Cancello, subentrato dalla panchina. Per i Torelli è il secondo pari consecutivo dopo quello ottenuto in settimana contro il Genoa: ora i punti in classifica sono 21, due in più dei biancocelesti. Per Greco e compagni è alle viste la sfida contro il Bologna, prima di un finale di campionato difficile: nelle ultime tre giornate, infatti, sfideranno Empoli, Juventus e Sampdoria.

Primavera 1 2020/2021: i risultati e la classifica

Genoa-Ascoli 3-0

Empoli-Roma 0-1

Milan-Sampdoria 0-2

Sassuolo-Bologna 1-1

Juventus-Inter 1-1

Cagliari-Spal 3-1

Lazio-Atalanta 1-3

Fiorentina-Torino 2-2

La classifica: Inter 50, Sampdoria 49, Roma 48, Juventus 48, Empoli 43, Spal 42, Atalanta 42, Milan 38, Sassuolo 38, Genoa 36, Cagliari 34, Fiorentina 28, Bologna 26, Torino 21, Lazio 19, Ascoli 5