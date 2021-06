Torino-Bologna, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Ventisettesima giornata del campionato Primavera 1, allo stadio Bertolotti di Volpiano si gioca Torino-Bologna. Le due squadre sono al momento separate da cinque punti in classifica e una vittoria permetterebbe ai granata di portarsi a -2 dai rossoblù e di mantenere vive le speranze di raggiungere la salvezza senza dover passare dai playout. E’ quindi una gara molto importante per la squadra allenata da Federico Coppitelli, da non sbagliare assolutamente. Il calcio d’inizio della partita è fissato alle ore 12.30: segui Torino-Bologna in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Bologna 4-1: il tabellino

Marcatori: pt 18′ Cancello (T); pt 35′ Vianni (T); pt 37′ Celesia AU (T); pt 40′ Karamoko (T); st 43′ Horvath (T)

Ammoniti: pt 16′ Todisco (T); pt 34′ Milani (B); st 4′ Todisco (T); st 30′ Savini (T)

Espulso: st 39′ Milani (B)

Torino (4-2-3-1): Sava, Todisco, Greco, Spina, Savini, Celesia, Lovaglio (st 35′ La Marca), Di Marco (st 35′ Foschi), Cancello (st 26′ Continella), Karamoko (st 15′ Ciammaglichella), Vianni (st 35′ Horvath). A disp. Girelli, Aceto, Nagy, Portanova,Tesio, Kryeziu, Favale. All. Coppitelli

Bologna (4-3-3): Prisco, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli (st 44′ Cossalter), Annan, Roma (st 16′ Grieco), Ruffo (st 31′ Di Dio), Pagliuca, Rabbi (st 44′ Maresca), Rocchi (st 31′ Vergani). A disp. Molla, Cavina, Pietrelli, Viviani, Motolese, Paananen, Tosi. All. Zauri

Primavera, Torino-Bologna: la diretta

45+3′ Finisce qui! Il Torino stravince 4-1 contro il Bologna!

45+2′ Punizione per il Torino, per un fallo di Vergani su Todisco

45′ Punizione del Toro battuta al limite da Todisco, con Greco che commette poi fallo in attacco. Possesso che torna al Bologna

45′ 3 minuti di recupero

44′ Doppia sostituzione del Bologna: escono Farinelli e Rabbi ed entrano Cossalter e Maresca

44′ Azione del gol: ci pensa Horvath a chiudere definitivamente i conti. Dal dischetto, calcia spiazzando Prisco

43′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOOOO

43′ Rigore per il Toro!

42′ Errore di Horvath che mette una palla troppo corta per Continella. Il Bologna recupera, ma per poco. Ciammaglichella viene abbattuto da Arnofoli in area

40′ Punizione per il Toro. Batte Continella sul primo palo. Il tentativo di tiro a giro non gli riesce. Palla sul fondo che torna al Bologna

39′ Seconda ammonizione per Milani che viene espulso

38′ Fallo subito da Grieco. Il Bologna accelera ma deve ribattere. Perde poi palla

37′ Primo tentativo del neoentrato La Marca, che riceve palla e calcia sul primo palo. La palla però esce

36′ Bologna in avanti con Pagliuca, che tenta il tiro, ma la sfera viene allontanata dalla difesa granata

35′ Tripla sostituzione nel Toro: escono Vianni, Di Marco e Lovaglio per Horvath, Foschi e La Marca

34′ Corner per il Bologna. La sfera viene battuta sul secondo palo. Ciammaglichella chiama l’uscita di Sava che blocca il pallone

33′ Punizione battuta da Spina, chge va lunghissimo. Il pallone finisce direttamente sul fondo

32′ Subito pericoloso Di Dio, che salta un avversario e tenta poi il tiro. Viene però murato ed il Toro riparte, guadagnando una punizione per un fallo ai danni di Vianni

31′ Doppia sostituzione nel Bologna: fuori Ruffo Luci e Rocchi per Di Dio e Vergani

31′ Punizione per il Bologna. Se ne occupa Ruffo Luci, che calcia però in out

30′ Ammonito Savini, che commette fallo ai danni di Rabbi

28′ Toro che si chiude in difesa. Il Bologna ci prova con Rabbi, ma Spina chiude e fa ripartire i suoi. Riparte Lovaglio, fermato poi da Annan, che recupera il possesso della sfera

27′ Ciammaglichiella vuole il pallone e lo riceve. Commette però poi fallo per recuperarlo dopo un controllo sbagliato del neoentrato Continella

26′ Sostituzione nel Toro: esce Cancello ed entra Continella

25′ Il Toro risponde con Lovaglio, servito da Cancello, che cerca la conclusione, ma Montebugnoli lo mura

24′ Il Bologna cerca di tornare in avanti, ma è costretto a ripiegare indietro, con il Toro chiuso. Milani cerca poi la conclusione dalla distanza, ma non trova la porta avversaria

23′ Bologna pericoloso con Pagliuca! L’esterno scatta in avanti da sinistra, trovando poi la conclusione, ma colpisce la rete esterna

22′ Rabbi resta a terra. Il gioco viene interrotto per qualche istante

21′ Buon recupero del Torino, che è costretto a ripiegare nelle retrovie. C’è poi una palla morbida messa dalle parti di Todisco, che entra in area e finisce a terra. Il giocatore granata vuole il fallo ma l’arbitro lascia giocare

20′ È ancora Cancello a rendersi pericoloso! Controlla un pallone complicato e cerca la doppietta personale, ma Prisco blocca il tiro!

19′ Rimessa dal fondo battuta da Sava. Annan allontana di testa e la palla finisce in out

18′ Toro che si chiude per impedire l’avanzata del Bologna. I rossoblu sfruttano la fascia sinistra per tornare in avanti ma c’è un fallo ai danni di Todisco

17′ Riprende il gioco. Palla ancora al Bologna, che passa per vie centrali per tornare in avanti

16′ Sostituzione nel Bologna: fuori Roma e dentro Grieco

15′ Sostituzione nel Torino: esce Karamoko ed entra Ciammaglichella

14′ La formazione ospite cerca spazi per avanzare. Rocchi si fa però soffiare la sfera da Vianni. Ruffo Luci commette poi fallo su Savini regalando una punizione agli avversari

13′ Ritmi che calano rispetto al primo tempo tra le due formazioni. Il Bologna fa girare la sfera ripartendo dalla difesa

12′ Toro in avanti! Lovaglio riesce a calciare in porta, con Prisco che blocca l’iniziativa. C’è però un fuorigioco precedente fischiato dall’arbitro, che avrebbe annullato la rete. Possesso nuovamente alla formazione ospite

11′ Fallo subito dal numero 7 granata, ma l’arbitro assegna la punizione ai rossoblu. Qualche protesta di Coppitelli, che non viene però ascoltato

10′ Punizione per il Bologna dopo un fallo di Cancello. I rossoblu avanzano fino a farsi spazio nell’area avversaria, dove la difesa granata recupera

9′ Buona iniziativa di Greco, che riesce a farsi spazio tra diversi avversari, servendo poi Karamoko. L’attaccante del Toro calcia in porta ma senza impensierire Prisco

8′ Rabbi non riesce a tenere in campo il pallone. Rimessa dal fondo per il Toro. Qualche protesta da parte dei giocatori del Bologna

7′ Fallo subito da Vianni. Punizione per il Toro, che riparte velocemente. C’è poi un guizzo con Di Marco che riesce a servire Lovaglio in mezzo. La conclusione è però troppo angolata e non centra lo specchio

6′ Squadra ospite in avanti, ma Vianni recupera scaricando su Greco, che salta due avversari facendosi però beffare dal terzo. I rossoblu cercano quindi la conclusione, ma Sava blocca il tiro coi piedi

5′ Rimessa laterale per il Bologna. Se ne occupa Arnofoli che torna però da Annan. Giro palla efficace del Bologna. Ruffo Luci non si intende poi con Pagliuca ed il Toro recupera

4′ Ammonito Todisco per un fallo precedente

4′ Buona chiusura di Greco su Rabbi, che resta a terra. Il capitano del Toro serve Karamoko che viene anticipato

3′ Riparte il Toro, che guadagna in fretta una rimessa laterale. Poco dopo Todisco tenta il lancio lungo, ma Milani chiude in out

2′ Punizione per il Bologna. Batte Ruffo Luci con la sfera che si abbassa alla fine, ma è comunque troppo alta per centrare lo specchio

2′ Granata subito in avanti. Karamoko scarica su Vianni, che lo riserve poco dopo. C’è quindi un cross del giocatore granata, ma non va a buon fine

1′ Riprende il gioco! Questa volta è il Toro a gestire il primo pallone!

SECONDO TEMPO

45′ Finisce senza recupero questo primo tempo! I granata chiudono in vantaggio per 3-1 contro il Bologna!

45′ Corner per il Toro. Cross morbido sul secondo palo ma non ci arriva nessuno. I granata guadagnano comunque una rimessa laterale

44′ Occasionissima per il Toro! Vianni scatta in area e serve Cancello. Annan salva tutto, ma la sfera arriva a Lovaglio, che ci prova per due volte, ma non riesce a superare Prisco!

43′ Pagliuca salta gli avversari, ma non riesce a gestire il pallone, facendolo finire direttamente in out. Si riparte quindi da Sava

42′ Finale del primo tempo rovente. Il Bologna cerca la reazione, tornando in avanti ed ottiene una rimessa laterale

41′ Azione del gol: su sviluppo da corner, Karamoko riceve palla sul cross di Greco e con un spizzata di testa sovrasta Milani e trova la rete

40′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOO!

40′ Se ne occupa Greco, che ottiene un corner

39′ I granata cercano la reazione. Vianni si inserisce con Karamoko che cerca il cross, ma la sfera viene messa in out. Rimessa laterale per i granata

38′ Azione del gol: pasticcia il Torino con Celesia che, su un tocco di Rocchi, devia la sfera in porta, riaprendo il match!

37′ Gol del Bologna

36′ Azione del gol: Vianni dal dischetto calcia di potenza a mezz’aria a sinistra, con Prisco che si tuffa a destra

35′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOO!

34′ Rigore per il Toro!

34′ Ammonito Milani per il fallo di mano

34′ Contropiede efficace del Toro. Karamoko serve Vianni, che calcia ma c’è un fallo di Milani di mano

33′ Corner per il Bologna. Batte Roma fuori area, con Ruffo Luci che prova a piazzarla ma troppo lentamente. Lovaglio chiude in out. Rimessa laterale per la squadra ospite

32′ Ancora Toro in avanti da destra. I granata cercano il raddoppio. Lovaglio non riesce però a gestire il pallone

31′ Il Toro continua a crederci. Celesia soffia il pallone agli avversari, provando a far ripartire i suoi da sinistra. Il Bologna riesce però a recuperare temporaneamente la sfera

30′ Ancora giro palla per il Toro. Todisco cerca la profondità ma Annan chiude, consentendo la ripartenza ai suoi, che però pasticciano

29′ Toro pericoloso! Comincia l’assedio dei granata che ci provano prima con Di Marco, poi con Greco, che calcia di destro in modo impreciso

28′ Rabbi ancora a terra dopo un contrasto con Todisco, che lo invita ad alzarsi. L’arbitro lasica giocare. Il Toro rallenta i ritmi, cercando di impostare con un lancio lungo a sinistra verso Vianni, ma la formazione ospite intercetta la sfera

27′ Il Bologna prova a verticalizzare. La sfera arriva a Ruffo Luci che tenta la spizzata vincente ma non la trova. C’è poi un secondo tentativo dei rossoblu, con Sava che blocca la sfera

26′ Occasione per il Toro! Ci prova Karamoko, che sfiora il raddoppio, ma il pallone esce

25′ Ci riprova Greco dalla bandierina sul secondo palo. La spizzata di testa di Celesia si rivela inefficace. Gli ospiti ripartono, aprendo a sinistra. Rabbi viene messo giù e vuole il fallo ma l’arbitro non fischia

24′ Fallo di mano di Montepugni. Punizione per il Toro, che scatta di nuovo in avanti. Il Bologna si salva chiudendo in corner

23′ Rimessa laterale per il Torino. Se ne occupa Greco, che torna da Celesia. C’è poi un’apertura di Spina per Greco, che di testa l mette dentro ma Vianni non ci arriva. Il Toro resta lì con Cancello che controlla un pallone complicato. Milani questa volta non si fa però cogliere impreparato

22′ Rimessa laterale a favore del Bologna, che ritorna dalla difesa. I granata pressano alto, chiudendo gli avversari nella propria metà campo

21′ Altro tentativo del Toro. Greco crossa in mezzo, con Vianni che ci prova di testa, ma la sfera finisce in out

20′ Il Bologna cerca la reazione con Arnofoli, ma Sava blocca il pallone, facendo ripartire i suoi

19′ Azione del gol: ci pensa Cancello a sbloccare il risultato. Servito da Todisco, riceve bene la sfera controllandola di petto e calciandola sul primo palo, beffando Prisco, che intuisce ma non blocca il tiro

18′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

17′ Punizione per il Bologna. Palla battuta bassa, ma la barriera granata mura il cross. Il Toro sbaglia poi tutto, regalando un pallone pericoloso agli avversari, che però perdono l’attimo. Pallone nuovamente ai granata, che ripartono

16′ Ammonito Todisco per il fallo su Rabbi

16′ Ripartenza del Toro. Karamoko a sinistra salta un avversario e crossa sul primo palo, ma la difesa del Bologna allontana. Riparte la squadra ospite con Rabbi, che viene messo giù da Todisco

15′ Chiusura efficace di Celesia su Ruffo Luci. Il Toro riparte dalla difesa, ma sbaglia tutto. Il capitano del Bologna torna in possesso della sfera ed attiva i suoi, che assediano la porta granata. C’è poi un cross morbido che arriva dalle parti di Sava

14′ Punizione per il Bologna. I rossoblu scattano in avanti. C’è poi un tentativo di cross in mezzo, ma la palla esce. Si riparte da Sava

13′ Ci riprova il Toro. Palla messa in mezzo da Greco, che finisce sul secondo palo. Lovaglio non ci arriva e Prisco può quindi bloccare la sfera facendo tornare il possesso al Bologna

12′ Angolo battuto sul secondo palo da Greco, ma Prisco allontana coi pugni, mettendo il pallone direttamente in out

11′ Batte Greco in area. La sfera viene calciata poi di nuovo dentro da Savini, ma viene deviata. Corner per i granata

10′ Ancora i granata in avanti. Greco gestisce un buon pallone e scappa via, ma subisce fallo. Punizione per il Torino

9′ Palla battuta corta, ma il cross non è preciso. La difesa del Bologna riesce ad allontanare, ma i granata mantengono il gioco aggressivo e tornano in avanti. Cambio gioco dei granata a sinistra, con un cross in mezzo, ma la sfera torna in out

9′ Toro nuovamente in avanti con Vianni. Il Bologna soffre e chiude in rimessa laterale, battuta da Greco che scambia con Karamoko. Il capitano del Toro crossa, ma Milani chiude in corner

8′ Buon controllo di Savini, che riesce a resistere agli assedi avversari. Il Bologna torna in possesso della sfera per qualche istante, ma il Toro intercetta nuovamente la sfera

7′ Il Toro ci riprova. Lovaglio viene però atterrato da Pagliuca. I granata battono velocemente la punizione aprendo poi a sinistra da Karamoko

6′ Rimessa laterale a favore dei granata, che ripartono. Todisco cerca di servire Cancello, fermato da Annan. La sfera viene allontanata e deviata successivamente da Lovaglio, che regala una rimessa agli avversari

5′ Pallone battuto basso secondo uno schema che però non riesce. Ci prova Spina a calciare in porta ma la sua iniziativa viene bloccata. Il Bologna riparte ma c’è un altro fallo ai danni di Pagliuca, che resta a terra

4′ Altro tentativo del Toro. I granata scattano in avanti con un lancio lungo a destra. Di Marco riesce a gestire il pallone guadagnando un corner

3′ Batte Ruffo Luci sul secondo palo, ma la palla finisce sul fondo

3′ Giro palla dei rossoblu, che tornano nelle retrovie. Pagliuca subisce poi un fallo di Spina. Punizione per il Bologna

2′ Toro in avanti. Todisco prova a sfruttare la rimessa laterale da posizione avanzata per arrivare da Savini, ma la sfera viene allontanata. Il Bologna riparte

1′ Si comincia! Primo pallone giocato dal Bologna. La squadra ospite prova subito ad affacciarsi nei pressi dell’area avversaria, am i granata recuperano la sfera

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Bologna: il prepartita

Federico Coppitelli per la partita contro il Bologna dovrebbe confermare l’ormai consueto 4-2-3-1 con Karamoko che agirà nel ruolo di trequartista centrale. In difesa spazio invece a Celesia a cui il Bologna evoca piacevoli ricordi: nella scorsa stagione, aveva esordito in serie A proprio contro la formazione emiliana nella trasferta al Dall’Ara dell’ultima giornata di campionato. Il Torino è reduce da due pareggi nelle ultime due partite (1-1 contro il Genoa e 2-2 contro la Fiorentina) che gli hanno permesso di allungare sulla Lazio, penultima in classifica: oggi contro il Bologna la squadra granata spera di ottenere il terzo risultato utile consecutivo.

Primavera, Torino-Bologna: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Bologna Primavera in diretta sarà trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche su Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Sava, Todisco, Greco, Spina, Savini, Celesia, Lovaglio, Di Marco, Cancello, Karamoko, Vianni. A disp. Girelli, Aceto, Nagy, Portanova, Foschi, Tesio, Kryeziu, Continella, Horvath, La Marca, Favale, Ciammaglichella. All. Coppitelli

Bologna (4-3-3): Prisco, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Annan, Roma, Ruffo, Pagliuca, Rabbi, Rocchi. A disp. Molla, Cavina, Maresca, Pietrelli, Viviani, Motolese, Paananen, Tosi, Cossalter, Grieco, Di Dio, Vergani. All. Zauri